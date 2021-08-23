17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В китайском зоопарке отметили день рождения больших панд (фото)
Гунгун и Шуньшунь отпраздновали свое восьмилетие особенным тортом
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В Тропическом парке дикой флоры и фауны в китайской провинции Хайнань прошло большое празднование. Две большие панды Гунгун и Шуньшунь «отмечали» свой восьмой день рождения.
По такому случаю сотрудники парка приготовили для именинников специальный торт изо льда, бамбуковых побегов, фруктов, пампушек и других ингредиентов, которые так любят панды.
Екатерина Гура