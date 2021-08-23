Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Россияне стали реже покупать красную икруПродажи лососевой икры упали: снижение доходов заставило потребителей экономить на морепродуктах, к тому же деликатес заметно подорожал
Фоторепортажи
16Последствия землетрясения на Гаити
16Топ-16 самых известных снимков в истории
17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В китайском зоопарке отметили день рождения больших панд (фото)

Гунгун и Шуньшунь отпраздновали свое восьмилетие особенным тортом

В Тропическом парке дикой флоры и фауны в китайской провинции Хайнань прошло большое празднование. Две большие панды Гунгун и Шуньшунь «отмечали» свой восьмой день рождения.

Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Воскресенье, 22 августа 2021 г.
Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Воскресенье, 22 августа 2021 г.

По такому случаю сотрудники парка приготовили для именинников специальный торт изо льда, бамбуковых побегов, фруктов, пампушек и других ингредиентов, которые так любят панды.

Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Воскресенье, 22 августа 2021 г.
Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Воскресенье, 22 августа 2021 г.

Екатерина Гура

Еще больше о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Россия получила $18 млрд от МВФ
Хабиб Нурмагомедов принес извинения афганскому народу
В Госдуме назвали источники для выплат пенсионерам и военным
Театр пригрозил артистам судом из-за жалобы Путину на Меньшикова
В Китае восстановили популяцию растения, считавшегося вымершим
Талибам досталась боевая авиация Афганистана
Какие 10 скульптур со всего мира должен знать каждый (фото)
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
Жену Александра Цекало заподозрили в беременности Фанаты предположили, что 60-летний продюсер снова станет отцом
Леди
В гостях: как выглядит роскошная квартира Анны Семенович Рассказываем и показываем жилье певицы
Дом
Интерьер в цвете: удобная квартира для молодой семьи
Как сохранить воспоминания об отпуске
Дом по-скандинавски: 4 замечательных проекта
В гостях: как выглядит квартира Надежды Бабкиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь