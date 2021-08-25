11:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы обнаружили блуждающие черные дыры
В отличие от обычных черных дыр, блуждающие странствуют по гало.
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Астрономы давно знали о существовании черных дыр-«странников», которые, в отличие от обычных сверхмассивных черных дыр, находятся не в центре галактик, а блуждают вокруг них. Эти данные были теоретическими, поскольку увидеть и отследить эти блуждающие черные дыры достаточно сложно.
Однако ученые из
За основу расчетов они взяли примерное количество столкновений галактик, которые либо затянулись, либо прекратились. Как известно, именно эти процессы и приводят к появлению блуждающих черных дыр.
К примеру, в галактиках с массой Млечного Пути в среднем может находится около 12 «странников». Астрономы также определили, что эти черные дыры блуждают по гало (облакам, окружающим галактики) и находятся далеко от их центра.
По словам ученых, скорее всего количество «странников» напрямую зависит от массы гало, где они находятся. Так что в некоторых галактиках могут быть тысячи таких бродячих черных дыр, пишет Science Alert.
Екатерина Гура