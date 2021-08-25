14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эксперты назвали самый безопасный город мира
Москва оказалась в середине списка
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Издание The Economist опубликовало свежий рейтинг самых безопасных городов мира. Эксперты ежегодно рассчитывают индекс безопасности по 76 критериям, относящимся к категориям: здоровье, личная безопасность, защита цифровых данных, инфраструктура и экологическая безопасность.
Основываясь на этих критериях, самым безопасным городом мира в 2021 году была признана датская столица — Копенгаген. Следом за ней идут Торонто (Канада) и Сингапур (Сингапур).
В десятку лидеров также вошли Сидней (Австралия), Токио (Япония), Амстердам (Нидерланды), Веллингтон (Новая Зеландия), Гонконг (Китай), Мельбурн (Австралия) и Стокгольм (Швеция).
Всего в рейтинг вошли 60 городов. Москва оказалась в середине этого списка и заняла 38-ю строчку.
Екатерина Гура