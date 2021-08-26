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13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили в челюсти тираннозавра чувствительные сенсоры

Благодаря этому он мог аккуратно поедать добычу, а также строить гнезда или переносить детенышей.

Японские палеонтологи Соитиро Кавабэ и Соки Хаттори из Университета префектуры Фукуи, опубликовали результаты исследования нижней челюсти доисторического хищника тираннозавра.

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До недавнего времени считалось, что Тирекс не обладал развитыми нервными рецепторами в челюстях, а потому не очень хорошо чувствовал пищу в собственном рту.

Эту гипотезу и решили проверить японские специалисты, которые с помощью компьютерной томографии изучили костный канал в нижней челюсти тираннозавра, которую ранее нашли в формации Хелл-Крик, штат Монтана.

Как известно, в костях ископаемых организмов часто сохраняются костные каналы, в которых при жизни животных находились нервы и сосуды. Изучив эти каналы ученые могут получить информацию о чувствительности исследуемой части тела.

С помощью новых данных ученые узнали, что нижняя челюсть доисторического гиганта была полна нервных «датчиков» и очень чувствительна. Чувствительный рот тираннозавра специалисты сравнили с похожими данными современных крокодилов и хищных птиц.

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Исследователи предполагают, что верхняя челюсть хищника так же обладала большим количеством нервов и была чувствительна, но для подтверждения этой теории нужно провести дополнительные исследования.

Японские палеонтологи считают, что такая развитая сенсорная система помогала тираннозаврам более аккуратно захватывать и пережевывать добычу.

Кроме того, чувствительные челюсти тираннозавры могли использовать при строительстве гнезда или для переноса детенышей, как это делают современные крокодилы, пишет Historical Biology.

Екатерина Гура

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