13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили в челюсти тираннозавра чувствительные сенсоры
Благодаря этому он мог аккуратно поедать добычу, а также строить гнезда или переносить детенышей.
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Японские палеонтологи Соитиро Кавабэ и Соки Хаттори из Университета префектуры Фукуи, опубликовали результаты исследования нижней челюсти доисторического хищника тираннозавра.
До недавнего времени считалось, что Тирекс не обладал развитыми нервными рецепторами в челюстях, а потому не очень хорошо чувствовал пищу в собственном рту.
Эту гипотезу и решили проверить японские специалисты, которые с помощью компьютерной томографии изучили костный канал в нижней челюсти тираннозавра, которую ранее нашли в формации
Как известно, в костях ископаемых организмов часто сохраняются костные каналы, в которых при жизни животных находились нервы и сосуды. Изучив эти каналы ученые могут получить информацию о чувствительности исследуемой части тела.
С помощью новых данных ученые узнали, что нижняя челюсть доисторического гиганта была полна нервных «датчиков» и очень чувствительна. Чувствительный рот тираннозавра специалисты сравнили с похожими данными современных крокодилов и хищных птиц.
Исследователи предполагают, что верхняя челюсть хищника так же обладала большим количеством нервов и была чувствительна, но для подтверждения этой теории нужно провести дополнительные исследования.
Кроме того, чувствительные челюсти тираннозавры могли использовать при строительстве гнезда или для переноса детенышей, как это делают современные крокодилы, пишет Historical Biology.
Екатерина Гура