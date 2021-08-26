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16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанские коровы показали туристам направление до города (видео)

Ролик стал вирусным в соцсетях.

Двое путешественников в Испании, проезжая мимо коров, бредущих вдоль дороги, решили в шутку спросить у них дорогу. Но животные оказались намного смышленнее, чем те предполагали.

На видео, снятом одним из товарищей, водитель притормаживает возле коровы и спрашивает у нее: «Добрый день! Простите, а как добраться до Болонии?». К удивлению мужчины, он тут же получил ответ — корова кивнула головой в направлении, которое действительно оказалось правильным.

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Сообщается, что ролик был снят в середине июля неподалеку от курортной деревушки Болония, в испанской провинции Кадис, однако вирусным в соцсетях он стал в конце августа.

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