Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В «Векторе» заявили о разработке универсальных антител В России разрабатываются антитела, способные нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Их можно будет использовать для лечения заболевания
Фоторепортажи
12Баррикады августовского путча
10Затопления в Керчи
18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте обнаружили древнего кита с четырьмя лапами

Его назвали в честь бога смерти — Анубиса.

Египетские палеонтологи открыли новый вид древних предков современных китов, который жил на Земле около 43 миллионов лет назад. Хищник весом в 600 килограммов имел четыре лапы, ходил по суше и плавал в воде, а также имел мощную вытянутую челюсть, с помощью которой легко расправлялся с крокодилами и млекопитающими.

Новость
Небывалые кадры: гигантская сейшельская черепаха оказалась хищником

Именно из-за формы своей головы новый вид получил имя Phiomicetus anubis в честь древнеегипетского бога смерти Анубиса, которого изображают в виде человека с головой шакала.

Окаменелые останки Phiomicetus anubis были обнаружены еще в 2008 году во время экспедиции в египетский оазис Эль-Файюм, известный своими окаменелостями морских обитателей, живших на Земле в период эоценовой эпохи (от 56 до 33,9 миллионов лет назад). Однако палеонтологам удалось идентифицировать найденные останки лишь сейчас. В конце августа египетские ученые опубликовали свое исследование в журнале Proceedings of the Royal Society.

Как говорится в докладе, Phiomicetus anubis является наиболее ранним представителем группы полуводных китов Африки, которые все еще жили на суше, но уже постепенно перемещались в океан и превращались в морских существ.

Кстати, открытие Phiomicetus anubis стало для египетских палеонтологов двойной радостью, ведь это первый случай, когда ближневосточные ученые обнаружили, научно описали и назвали новый вид ископаемых китов, пишет LiveScience.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
СМИ: В результате двух взрывов в Кабуле погибли 13 человек
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин
Соломин высказался о скандале с увольнениями в театре Ермоловой
ЕР: первые выплаты пенсионерам поступят на следующей неделе
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
В ЦБ рассказали, как потратят $17,5 миллиардов от МВФ
ДНК 7200-летней женщины из Индонезии оказалась уникальной
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
США готовятся к войне против России
Авто
Самый популярный «немец»: как он подорожал за 2 года в России Стало известно, как менялись цены самой популярной немецкой иномарки в России
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Раскрылась правда о свадьбе Катерины Шпицы
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Леди
Орбакайте, Лолита, Лорак и другие на закрытие «Новой волны» Знаменитости блистали на красной дорожке и сцене фестиваля
Дом
Три вещи, которые преобразят квартиру без ремонта
10 неочевидных способов уменьшить количество пыли в доме
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
Дом 39-летнего хореографа Мигеля: что внутри
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь