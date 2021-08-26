18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте обнаружили древнего кита с четырьмя лапами
Его назвали в честь бога смерти — Анубиса.
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Египетские палеонтологи открыли новый вид древних предков современных китов, который жил на Земле около 43 миллионов лет назад. Хищник весом в 600 килограммов имел четыре лапы, ходил по суше и плавал в воде, а также имел мощную вытянутую челюсть, с помощью которой легко расправлялся с крокодилами и млекопитающими.
Именно
Окаменелые останки Phiomicetus anubis были обнаружены еще в 2008 году во время экспедиции в египетский оазис
Как говорится в докладе, Phiomicetus anubis является наиболее ранним представителем группы полуводных китов Африки, которые все еще жили на суше, но уже постепенно перемещались в океан и превращались в морских существ.
Кстати, открытие Phiomicetus anubis стало для египетских палеонтологов двойной радостью, ведь это первый случай, когда ближневосточные ученые обнаружили, научно описали и назвали новый вид ископаемых китов, пишет LiveScience.
Екатерина Гура