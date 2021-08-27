11:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что солнечный свет влияет на романтическое поведение
Он увеличивает выработку половых гормонов.
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Солнечный свет увеличивает выработку половых гормонов и тем самым влияет на романтическое настроение, выяснили ученые из
Исследователи провели тесты сперва с лабораторными мышами, а затем и с людьми. Животным сбрили шерсть и затем в течение восьми недель воздействовали на кожу грызунов ультрафиолетом. Дозы излучения примерно соответствовали 20−30 минутам под полуденным солнцем.
Анализ крови мышей показал, что у них повысилась выработка тестостерона, эстрогена, прогестерона и других половых гормонов, и это повлияло на брачное поведение животных. У самок увеличились размеры яичников, повысилась их привлекательность для самцов и продлилось время сексуальной активности. У самцов повысилась не только сексуальная восприимчивость, но и вырос уровень агрессии.
Тесты с добровольцами среди людей показали схожие результаты. Все 32 участника отмечали рост сексуального влечения и сексуального поведения после регулярных «солнечных ванн». У мужчин, как и у самцов мышей, вырос уровень тестостерона, возбудимости, а также агрессии.
Влияние ультрафиолета на эндокринную систему может помочь в лечении дисфункций, связанных с половыми стероидами, отмечают ученые.
Анна Лысенко
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