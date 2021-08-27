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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Аргентине найден древнейший предок рептилий

Он немного напоминал современных туатар.

Источник: Jorge Blanco
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Ящерицы, змеи и туатары имеют очень долгую эволюционную историю — их родословная старше динозавров. Однако о «родоначальниках» этого надотряда пресмыкающихся под названием лепидозавры до сих пор известно очень мало.

До наших дней сохранились только фрагменты окаменелостей возрастом 150−260 миллионов лет. Они мало поддаются изучению, ведь обычно это «сплюснутые» двухмерные останки в камне, слишком неполные для реконструкции.

Но недавно исследователям из Аргентины впервые в истории удалось обнаружить объемный фрагмент останков древнего предка лепидозавров. Как оказалось, это совершенно новый вид, получивший название Taytalura alcoberi.

Вполне возможно, что это существо было первой ящерицей на Земле, говорят ученые.

Древнее животное «тесно связано с ящерицами, но выглядит более примитивно, чем ящерица. Это нечто совершенно особенное», говорит доктор Тиаго Симоес, соавтор исследования.

Компьютерная томография черепа помогла ученым воссоздать анатомию предка ящериц, а с помощью байесовского статистического метода они подтвердили догадку о том, что Taytalura alcoberi был самым примитивным представителем рода, от которого в конечном итоге произошли все ящерицы и змеи.

«Это даже не ящерица в эволюционном древе, — говорит Симоес, — это нечто другое, что связывает ящериц, туатар и всех других рептилий».

Череп Taytalura alcoberi показывает, что предки ящериц, змей, туатар и других лепидозавров внешне были ближе всего к современным туатарам.
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Туатара

Местонахождение древнейшего лепидозавра также может указывать на то, что они могли мигрировать на огромные дистанции, к примеру, из Южной Америки в Европу, где были найдены более поздние останки первых ящериц.

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