12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Аргентине найден древнейший предок рептилий
Он немного напоминал современных туатар.
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Ящерицы, змеи и туатары имеют очень долгую эволюционную историю — их родословная старше динозавров. Однако о «родоначальниках» этого надотряда пресмыкающихся под названием лепидозавры до сих пор известно очень мало.
До наших дней сохранились только фрагменты окаменелостей возрастом 150−260 миллионов лет. Они мало поддаются изучению, ведь обычно это «сплюснутые» двухмерные останки в камне, слишком неполные для реконструкции.
Но недавно исследователям из Аргентины впервые в истории удалось обнаружить объемный фрагмент останков древнего предка лепидозавров. Как оказалось, это совершенно новый вид, получивший название Taytalura alcoberi.
Древнее животное «тесно связано с ящерицами, но выглядит более примитивно, чем ящерица. Это нечто совершенно особенное», говорит доктор Тиаго Симоес, соавтор исследования.
Компьютерная томография черепа помогла ученым воссоздать анатомию предка ящериц, а с помощью байесовского статистического метода они подтвердили догадку о том, что Taytalura alcoberi был самым примитивным представителем рода, от которого в конечном итоге произошли все ящерицы и змеи.
«Это даже не ящерица в эволюционном древе, — говорит Симоес, — это нечто другое, что связывает ящериц, туатар и всех других рептилий».
Местонахождение древнейшего лепидозавра также может указывать на то, что они могли мигрировать на огромные дистанции, к примеру, из Южной Америки в Европу, где были найдены более поздние останки первых ящериц.
Анна Лысенко
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