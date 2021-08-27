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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: 95% океанов станут мало пригодными для жизни к концу века

Это произойдет, если уровень вредных выбросов не уменьшится.

Источник: Reuters

Международная команда ученых смоделировала состояние мирового океана на конец 21 века с учетом двух предполагаемых вариантов развития экологической обстановки.

Используя модели глобального климата океана, специалисты проверили два сценария выбросов: один сценарий предполагал пик выбросов парниковых газов к 2050 году, но с заметным их сокращением после, а второй сценарий был «как обычно», при котором выбросы не будут уменьшены и продолжат расти в течение следующих 80 лет.

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Рассмотрев две модели, ученые спрогнозировали, что при первом варианте к 2100 году около 36 процентов поверхности океана окажется мало пригодной для жизни морских обитателей из-за перегрева и увеличения кислотности. Однако в случае второго варианта этот показатель вырастет к началу следующего века до рекордных 95 процентов.

По словам ученых, скорость увеличения углекислого газа в атмосфере за последнее столетие на два-три порядка выше, чем большинство изменений, наблюдавшихся за последние 420 тысяч — 300 миллионов лет. А потому многие живые существа и растения просто не успеют подстроиться под новые условия жизни.

Специалисты отмечают, что если ситуация с вредными выбросами не изменится в ближайшие 20−30 лет, климат мирового океана изменится почти полностью и станет не пригодным для жизни большинства морских существ, которые уже сейчас начинают активно менять ареалы своего обитания и мигрировать в непривычные для них районы, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Nature.

Екатерина Гура

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