17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали новую угрозу для Арктики
У вирусов появятся новые переносчики.
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Изменение климата может привести к тому, что обитающие в Арктике виды заразятся разнообразными вирусами.
К такому выводу пришли ученые из Канады, изучив генетический материал из озера Хейзен, самого большого в Арктике по объему. Команда из Университета Оттавы собрала почву и отложения из озера, а затем изучила РНК и ДНК, найденные в этих образцах.
Исследователи обнаружили сигнатуры вирусов и их потенциальных хозяев, включая животных, растения и грибы, говорится в исследовании, опубликованном в bioRxiv.
Затем ученые использовали алгоритм, который показывает вероятность симбиоза между разными группами организмов. Она оказалась выше в пробах, которые были взяты рядом с впадением в озеро талых вод близлежащих ледников.
Сегодня риск распространения инфекционных заболеваний из Арктики низок
Анна Лысенко
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