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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали новую угрозу для Арктики

У вирусов появятся новые переносчики.

Источник: Reuters

Изменение климата может привести к тому, что обитающие в Арктике виды заразятся разнообразными вирусами.

К такому выводу пришли ученые из Канады, изучив генетический материал из озера Хейзен, самого большого в Арктике по объему. Команда из Университета Оттавы собрала почву и отложения из озера, а затем изучила РНК и ДНК, найденные в этих образцах.

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Исследователи обнаружили сигнатуры вирусов и их потенциальных хозяев, включая животных, растения и грибы, говорится в исследовании, опубликованном в bioRxiv.

Затем ученые использовали алгоритм, который показывает вероятность симбиоза между разными группами организмов. Она оказалась выше в пробах, которые были взяты рядом с впадением в озеро талых вод близлежащих ледников.

Сегодня риск распространения инфекционных заболеваний из Арктики низок из-за нехватки в регионе переносчиков, таких как комары, которые могут передавать вирусы другим видам, говорят ученые. Однако изменение климата не только приводит к таянию ледников, но и к тому, что разнообразные виды животных и растений постепенно перемещаются на север, который становится теплее. Они могут заразиться инфекциями, которые раньше им не угрожали, а также стать переносчиками вирусов, «похороненных» в ледниках.

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