Ученые впервые узнали, как бегают тихоходки

Американские ученые провели детальное исследование микроскопических тихоходок, чтобы получше узнать о способе их передвижения. Еще в 18 веке ученые впервые обнаружили, что тихоходки, в отличие от других микроорганизмов, которые в основном ползают, активно используют восемь своих коротких ног для уверенной ходьбы, но, как именно происходит этот процесс, специалисты смогли узнать только сейчас.
В ходе наблюдения за тихоходками с помощью мощного микроскопа ученые впервые смогли увидеть и записать на видео не просто ходьбу, а даже их бег.
Оказалось, что эти крошечные существа могут при желании заметно ускоряться, при этом не меняя техники перемещения лапок.
Точно также передвигаются насекомые, размер которых в сотни тысяч раз больше. Специалисты выяснили, что при максимальной скорости движения тихоходка способна преодолевать две своих длины за секунду.
Ученые полагают, что в этом случае есть два возможных объяснения. По их словам, у тихоходок и насекомых мог быть общий предок или микроскопические существа выработали такой способ передвижения в ходе эволюции.
Специалисты отмечают, что это открытие имеет огромное значение не только для эволюционной биологии, но и роботостроения и инженерии. Изучая, как маленькие животные эволюционировали, чтобы перемещаться в сложных условиях, ученые могут разработать роботов, которые будут более эффективно втискиваться в небольшие пространства или работать в микромасштабе, пишет Phys.org.