В Мексике создали маску, убивающую COVID-19

Исследователи из Национального автономного университета Мексики разработали уникальную защитную маску SakCu, которая способна нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Она состоит из трех нанослоев серебра и меди.
По словам разработчиков, при контакте с нанослоем серебра и меди мембрана вируса разрывается и повреждает рибонуклеиновую кислоту. Это означает, что даже при неправильной утилизации маска не будет зараженной.
Сообщается, что при тестировании SakCu показала впечатляющий результат — при высокой концентрации коронавирус исчезал с маски на 80 процентов за восемь часов, а при низкой концентрации полностью исчезал уже в течение двух часов, пишет Reuters.
Пока о массовом производстве уникальной защитной маски говорить рано — разработка еще должна пройти необходимое рецензирование и сертификацию. Однако разработчики уже озвучили, что при положительном ответе смогут в первое время производить ежедневно около 200 масок.