10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В космосе сфотографировали загадочный объект Хербига — Аро
Это побочный продукт процесса рождения звезд.
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Космическому телескопу «Хаббл» удалось сфотографировать в космосе необычное и короткоживущее образование — так называемый объект Хербига — Аро, похожий на яркий, красочный луч.
Это небольшой участок туманности, который появился благодаря молодым звездам. Он получил название HH111. Струи ионизированного газа, выброшенного новообразованными звездами, вступили во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду и породили красочную картину.
«Хаббл» в течение нескольких лет наблюдает за сложной эволюцией объекта: в то время как одни его части тускнеют, другие, напротив, делаются ярче, сталкиваясь с комковатой материей межзвездной среды.
Объекты Хербига — Аро являются побочным продуктом процесса рождения звезд и живут в космических масштабах очень мало — всего несколько тысяч лет.
Анна Лысенко
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