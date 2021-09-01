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10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В космосе сфотографировали загадочный объект Хербига — Аро

Это побочный продукт процесса рождения звезд.

Источник: ESA/Hubble & NASA, B. Nisini
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Космическому телескопу «Хаббл» удалось сфотографировать в космосе необычное и короткоживущее образование — так называемый объект Хербига — Аро, похожий на яркий, красочный луч.

Это небольшой участок туманности, который появился благодаря молодым звездам. Он получил название HH111. Струи ионизированного газа, выброшенного новообразованными звездами, вступили во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду и породили красочную картину.

«Хаббл» в течение нескольких лет наблюдает за сложной эволюцией объекта: в то время как одни его части тускнеют, другие, напротив, делаются ярче, сталкиваясь с комковатой материей межзвездной среды.

Объекты Хербига — Аро являются побочным продуктом процесса рождения звезд и живут в космических масштабах очень мало — всего несколько тысяч лет.

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