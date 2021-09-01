12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Одну из картин Гогена признали подделкой
Скорее всего, это стилизация другого французского художника.
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Незавершенная картина Гогена, которую оценивают в 15 миллионов фунтов стерлингов (1,51 млрд рублей), оказалась подделкой.
Авторитетный некоммерческий фонд «Институт Вильденштейна — Платтнера» исключил ее из каталога произведений выдающегося французского постимпрессиониста, сообщает Daily Mail.
Картину датируют примерно 1891 годом. Первым зарегистрированным владельцем полотна была галерея Druet в Париже. В 1910 году его купил меценат Роджер Фрай и спустя несколько лет подарил галерее «Тейт». С тех пор незавершенная картина регулярно экспонировалась на выставках и входила в каталоги работ Гогена.
Сомнения относительно подлинности полотна в 2020 году высказал французский историк искусства Фабрис Фурмануар. Он утверждал, что это работа Шарля Альфреда Ле Муана, французского художника, жившего в Полинезии в тот же период. По словам искусствоведа, позы, наряды и вся композиция в целом «очень типичны» для Ле Муана.
Фурмануар считает, что
В галерее «Тейт» картину пока что считают подлинной, однако намерены провести новые исследования, чтобы поставить точку в этом вопросе.
Анна Лысенко