17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пес ворвался в студию прогноза погоды во время прямого эфира
Он делает это не в первый раз и уже стал местной звездой.
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Забавный инцидент произошел в конце августа в Канаде на местном телеканале Global Toronto. Во время прямого эфира, когда метеоролог Энтони Фарнелл рассказывал жителям страны о возможных опасных погодных условиях
Забавный кудрявый пес прошелся по студии, поприветствовал ведущего, загородил собой важную информацию о температуре в некоторых регионах и фактически прогулялся по воде, которая проецировалась на экран.
Несмотря на присутствие внезапного напарника, Фарнелл профессионально закончил прогноз, а в конце познакомил зрителей с любопытной собакой. Оказалось, что нарушителя спокойствия зовут Шторм, которого называют «погодной собакой». У него есть собственная страница в Instagram и он является звездой телеканала, участвуя в различных мероприятиях и акциях. Шторм также посещает школы и больницы и «ведет» активную благотворительную работу.
Кстати, его хозяином является тот самый метеоролог Энтони Фарнелл. Пес уже неоднократно появлялся вместе с ним во время прогнозов погоды, так что в этот раз Энтони уже знал, как себя вести.
Екатерина Гура