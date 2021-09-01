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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пес ворвался в студию прогноза погоды во время прямого эфира

Он делает это не в первый раз и уже стал местной звездой.

Забавный инцидент произошел в конце августа в Канаде на местном телеканале Global Toronto. Во время прямого эфира, когда метеоролог Энтони Фарнелл рассказывал жителям страны о возможных опасных погодных условиях из-за урагана «Ида», в кадре появился рыжий голдендудль.

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Забавный кудрявый пес прошелся по студии, поприветствовал ведущего, загородил собой важную информацию о температуре в некоторых регионах и фактически прогулялся по воде, которая проецировалась на экран.

Несмотря на присутствие внезапного напарника, Фарнелл профессионально закончил прогноз, а в конце познакомил зрителей с любопытной собакой. Оказалось, что нарушителя спокойствия зовут Шторм, которого называют «погодной собакой». У него есть собственная страница в Instagram и он является звездой телеканала, участвуя в различных мероприятиях и акциях. Шторм также посещает школы и больницы и «ведет» активную благотворительную работу.

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Кстати, его хозяином является тот самый метеоролог Энтони Фарнелл. Пес уже неоднократно появлялся вместе с ним во время прогнозов погоды, так что в этот раз Энтони уже знал, как себя вести.

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Екатерина Гура

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