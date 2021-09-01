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18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США обнаружил в купленном доме тайник с антиквариатом

Он продаст находки на аукционе.

Житель американского штата Нью-Йорк по имени Дэвид Уиткомб обнаружил в недавно купленном доме секретное хранилище старых фотографий и раритетного фотооборудования.

Уиткомб приобрел старый двухэтажный дом в городке Дженива в декабре 2020 года. Он намеревался разместить в нем свою адвокатскую контору, сообщает Fox News.

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По словам мужчины, дом был в плохом состоянии. Он решил затеять капитальный ремонт, а пока что вместе с другом поднялся на второй этаж, чтобы вкрутить лампочки.

Осматривая поврежденный потолок, друзья обнаружили, что над домом имеется незаметное снаружи чердачное помещение. В документах упоминаний о нем не было.

Поднявшись наверх, мужчины застыли от удивления. Заброшенный и заколоченный чердак оказался небольшой фотостудией. Найденные в ней документы свидетельствовали о том, что студия принадлежала известному американскому фотографу Джеймсу Хейлу. Он известен официальными портретами американских общественных и политических деятелей. Уиткомб даже обнаружил оригиналы нескольких таких снимков.

Рядом с фотографиями находилось и раритетное фотооборудование, а также многочисленные негативы.

Самые ценные находки Уиткомб намерен продать на аукционе, запланированном на середину сентября.

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