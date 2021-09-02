Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: соглашение о строительстве МКССоглашение о строительстве МКС, основание министерства финансов в США и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Самые крупные наводнения в истории России
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы самые смешные фотографии животных 2021 года

Среди семи тысяч фотографий были выбраны всего сорок два снимка.

42
фотографии
42
фотографии
42
фотографии

Жюри престижного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards объявили финалистов этого года.

Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Из более чем семи тысяч снимков, присланных на конкурс фотографами со всего мира, они отобрали 42 самых забавных.

Как подчеркнул соучредитель конкурса Пол Джойнсон-Хикс, жюри долго не могло определиться с финалистами, так как все фото в этом году были очень смешными. В итоге кое-как профессионалы смогли определиться, но вместо положенных 40 снимков, все-таки выбрали 42.

Теперь им предстоит более трудный выбор — выбрать из финалистов победителей. Итоги конкурса Comedy Wildlife Photography Awards, будут подведены 22 октября.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Песков: США и Украина дружат против России
Россиянам разрешили получать регистрацию через госуслуги
В Кремле не считают наглостью слова ребенка, поправившего Путина
В России 11 видов животных признали вероятно исчезнувшими
Пенсионерам начали перечислять выплаты по решению «ЕР»
Ураган «Ида» затопил Нью-Йорк и вызвал торнадо в Нью-Джерси
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 607
Такое вот событие. 489
не-конкурс: 12 рассказов 434
Подростки. 425
Леди
Долго находившаяся в коме МакSим появилась на публике Певица отвела младшую дочь в школу
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь