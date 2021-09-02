14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы самые смешные фотографии животных 2021 года
Среди семи тысяч фотографий были выбраны всего сорок два снимка.
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Жюри престижного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards объявили финалистов этого года.
Из более чем семи тысяч снимков, присланных на конкурс фотографами со всего мира, они отобрали 42 самых забавных.
Как подчеркнул соучредитель конкурса Пол
Теперь им предстоит более трудный выбор — выбрать из финалистов победителей. Итоги конкурса Comedy Wildlife Photography Awards, будут подведены 22 октября.
Екатерина Гура