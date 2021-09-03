В США четырехлетняя девочка нашла «исчезнувший» вид пчел

Четырехлетняя девочка из Калифорнии обнаружила две колонии необычных пчел, которые, как считалось, исчезли в США 70 лет назад.
Безжальные пчелы, или мелипонины, защищаются не жалом, а жвалами. Они обитают в тропиках и субтропиках по всему миру. В 1950-х этих мелких пчел завезли на юг США из Бразилии. Если бы колонии насекомых прижились, то смогли бы повысить урожайность местных культур.
Эксперимент провалился: ученые посчитали, что все завезенные пчелы постепенно вымерли, не выдержав непривычных перепадов температур и конкуренции с родственными видами. Теперь находка Анники Арноут доказывает, что исследователи ошиблись, сообщает CBS News.
Эксперты, осмотревшие насекомых, уверены, что это потомки безжальных пчел, завезенных в Калифорнию 70 лет назад. Сейчас находку изучают ученые из Стэнфорда.
Еще больше интересного о животных