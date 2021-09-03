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12:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США четырехлетняя девочка нашла «исчезнувший» вид пчел

Насекомые смогли выжить вопреки всем неблагоприятным условиям.

Четырехлетняя девочка из Калифорнии обнаружила две колонии необычных пчел, которые, как считалось, исчезли в США 70 лет назад.

Безжальные пчелы, или мелипонины, защищаются не жалом, а жвалами. Они обитают в тропиках и субтропиках по всему миру. В 1950-х этих мелких пчел завезли на юг США из Бразилии. Если бы колонии насекомых прижились, то смогли бы повысить урожайность местных культур.

Эксперимент провалился: ученые посчитали, что все завезенные пчелы постепенно вымерли, не выдержав непривычных перепадов температур и конкуренции с родственными видами. Теперь находка Анники Арноут доказывает, что исследователи ошиблись, сообщает CBS News.

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Эксперты, осмотревшие насекомых, уверены, что это потомки безжальных пчел, завезенных в Калифорнию 70 лет назад. Сейчас находку изучают ученые из Стэнфорда.

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