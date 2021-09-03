13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Копенгагене бывшим преступникам запретят развлекаться по ночам
Они не могут ходить в бары, рестораны, увеселительные заведения и свободно гулять по популярным улицам.
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Власти датской столицы решили повысить безопасность отдыхающих в ночное время и ввели четыре «ночные зоны» в центре города, куда людям с уголовным прошлым будет закрыт вход с полуночи до пяти утра.
Теперь людям, осужденным за преступления против личности, вандализм, хранение и применение огнестрельного и холодного оружия, а также взрывчатых веществ, будет запрещено гулять по улицам и посещать бары и другие заведения в специально отведенных зонах в популярных районах Готерсгаде, Вестергаде, Вестерброгаде и Кодбиен.
Ограничение начнет действовать с 14 сентября 2021 года и продлится в течение двух лет. Правда в случае успеха этого эксперимента, срок длительности «ночных зон» может быть увеличен.
Сообщается, что за первое нарушение этого запрета бывшим преступникам может грозить штраф до 10 тысяч датских крон (более 116 тысяч рублей), а за повторное нарушение — арест на 30 дней.
Правда в полиции пока не уточнили, как этот проект будет реализован на практике и кто будет следить за перемещением «запрещенных» личностей по «закрытым ночным зонам», пишет The Local.
Екатерина Гура