Ученые нашли в США три новых вида скунсов-акробатов

Американские ученые проанализировали геномы пятнистых скунсов, обитающих на территории США, и обнаружили, что вместо четырех ранее изученных видов, всего их насчитывается семь.
Поскольку пятнистые скунсы более скрытные, чем их крупные полосатые родственники, изучить их детально долгое время не представлялось возможным. Дело в том, что эти небольшие животные в основном обитают в труднодоступных районах, они также быстро бегают и прячутся на деревьях, а в случае опасности, так же как и другие скунсы, распыляют едкое вещество с сильным запахом.
Кстати, перед этим пятнистые скунсы проявляют чудеса акробатики — они встают на передние лапы в специальную стойку вниз головой, задирают вверх задние лапы и распушивают вертикально стоящий хвост.
Чтобы изучить этих животных, команде специалистов потребовался не один год. Для изучения они собирали музейные образцы и выкупали у граждан мертвых животных, сбитых транспортными средствами.
Изучив более 200 образцов ДНК пятнистых скунсов, ученые смогли открыть три новых вида, которые раньше считались подвидами уже существующих.
Специалисты отмечают, что как минимум один из новых видов скунсов нуждается в серьезной защите, так как его численность значительно сократилась за последние годы. Как говорят ученые, сейчас, когда он выведен в отдельных вид, его будет легче включить в Закон об исчезающих видах, говорится в Smithsonian Magazine.