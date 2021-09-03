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19:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подружка невесты из Англии отправила на свадьбу в Канаду свою голограмму

Из-за коронавирусных органичений она не смогла лично приехать на торжество.

Гости на свадьбе Бриттани Смит и Джеффри Галланта в Kurtz Orchards в Ниагара-он-те-Лейк, Канада, почувствовали себя героями фантастического фильма, когда посреди вечера в зале появилась реалистичная голограмма одной из подружек невесты.

Перед гостями, как по волшебству, появилась Сара Редингтон, которая из-за коронавирусных органичений не смогла лично присутствовать на свадьбе своей подруги.

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Чтобы порадовать невесту Сара придумала необычный план вместе с женихом, который и помог реализовать задуманное. Они обратились к специалистам канадской компании ARHT Media, которые специализируются на реалистичных голограммах в полный рост и часто работают со знаменитостями и важными персонами, «перемещая» их в нужное место в любой точке мира.

Технология действительно выглядит впечатляюще. Пока молодожены и гости смотрели на Сару в Канаде, сама она находилась в Лондоне, стоя напротив зеленого экрана в платье и с бокалом шампанского в руках. Девушка произнесла тост, поздравила молодых, пообщалась с ними немного и растворилась в воздухе.

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Сколько стоила такая голограмма, жених и компания решили сохранить в секрете, пишет New York Times.

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