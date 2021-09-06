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09:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главная распродажа сентября на АлиЭкспресс: какие товары купить со скидкой до 70%

6 сентября на «АлиЭкспрессе» стартовала большая сентябрьская распродажа со скидками до 70%. Мы советуем обратить особое внимание на технику. Телефоны, телевизоры, наушники, медицинские гаджеты и другие товары продают со скидочными купонами, промокодами и быстрой доставкой из России. В нашем обзоре — самые заманчивые предложения.

Мы также приготовили специальные промокоды для новичков: newsmailru500sept и sportmailru500sept, которые до 31 октября дают скидку в 500 рублей при покупке от 1000. Спешите, количество активаций ограниченно!

Телевизор HUAWEI 55" с промокодом и скидочным купоном

Хорошая возможность купить телевизор известного бренда с большой скидкой. Размер 55" отлично подойдет в гостиную, а смарт с качеством изображения 4К означает, что у вас в доме появится умный кинотеатр. Идеально для зрелищных фильмов и видеоигр! Товар доставляют за несколько дней из России. Обратите внимание, на телевизор действует скидочный купон на 2,8 тысячи и промокод на 7 тысяч рублей.

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  • Телевизор - 5 баллов!
Телевизор HUAWEI 55" с промокодом и скидочным купоном

Во время распродажи можно сэкономить еще больше:

  • ищите лучшие предложения на странице распродажи;
  • просматривайте максимальные скидки в секретном разделе;
  • не забывайте обменивать монеты в приложении на дополнительную скидку;
  • используйте наши промокоды: если вы покупаете на «АлиЭкспрессе» впервые, промокод newsmailru500sept сэкономит вам 500 рублей при покупке на сумму от 1000 рублей;
  • только в сентябре товары для животных можно купить со скидками до 60%. Не забудьте использовать промокоды PTAG200, PTAG320, PTAG480 или PTAG560.
Автомобильный трекер

Трекер поможет отследить местоположение вашего автомобиля или другого транспортного средства в режиме реального времени. Нужно только вставить в него сим-карту, подключить трекер к автомобильному аккумулятору и установить приложение в смартфоне. 

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  • Все пришло в целости. Заказываю не первый раз. Работает корректно!
Автомобильный трекер
Недорогой планшет с хорошей диагональю

Покупка планшета ребенку — не всегда лучшая идея. Итог, как правило, один. Планшет умирает не своей смертью. Чтобы легче расставаться, предлагаем этот недорогой вариант. При этом это действительно, рабочий планшет. Со всеми нужными возможностями. Плюс ещё и неплохой экран, в который не придется вглядываться при просмотре.

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  • В комплекте чехол.
Недорогой планшет с хорошей диагональю
Беспроводная дрель

Удобный инструмент: компактный корпус, подсветка рабочей зоны, индикатор заряда аккумулятора. Функциональная дрель: двухскоростной редуктор, реверс и регулировка оборотов. Подходит для разных видов материала. Включайте одну из двух скоростей для разных видов работ. На дрель действует гарантия до 5 лет. Заказывайте по ускоренной доставке по выгодной цене. Товар доставят из России.

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  • Хороший шурик, покупал по акции+промокод, вышло 2 тысячи. За такие деньги — супер! Дошел до Нижнего Новгорода за 5 дней.
Беспроводная дрель
Преобразователь напряжения

Далеко не каждый автомобиль оснащается розеткой на 220 вольт, но если такая потребность есть, можно купить инвертор. С его помощью можно подключать практически любое оборудование, работающее от сети 220 вольт. Часто это различный электроинструмент или бытовая электроника, например, ноутбуки.Можно выбрать простую модель, которая будет работать только от прикуривателя. Но есть и более продвинутые устройства, позволяющие подключиться напрямую к аккумулятору.

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  • Устройство работает. Реальная мощность 1 кВт. Нагрузку больше 1кВт. не рекомнедую подключать. 
Преобразователь напряжения
Массажер-спасатель для ног

Каждый день устают ноги? После вечернего душа поставьте стопы на мягкий массажный коврик, выберите любимый режим и его интенсивность: приятная вибрация расслабит мышцы, снимет отечность и усталость. Важная деталь: в состав коврика входят ионы серебра, которые защищают от инфекций и грибка, а сам коврик не боится мытья.

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В отзывах пишут:
  • Очень крутая вещь, и видно, что качественная. Работает отлично, ноги расслабляет. Я не только на ступни, но и под икры ее кладу. Очень рекомендую. Это моя вторая вещь этой фирмы. One love.
Массажер-спасатель для ног
Наушники-лапки

Для школьных лет и уж тем более для детского сада рекомендуем покупать вещи, по которым вы и ребёнок не будете страдать. Для ребёнка — их можно легко заменить. Для вас — не такая большая потеря по деньгам. Что касается самих наушников — не стоит ожидать крутого звука. Для игр и просмотра видео отлично подойдут. Да и тут главное, скорее, внешний вид.

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  • Можно купить сразу две пары. В качестве запасного варианта.
Наушники-лапки
Пылесос

Портативный пылесос нельзя назвать устройством, без которого невозможно обойтись в автомобиле. Однако убрать салон с ним будет намного удобнее. Пригодится такой гаджет и дома. Есть модели, которые работают от прикуривателя, а есть полностью автономные. Достаточно только зарядить их.

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В отзывах пишут:
  • Заряда хватает только на 18-20 минут,  зарядка 3 часа.
Пылесос
Портативная кофемашина для авто и путешествий

Удивительно, но факт! Теперь вкусный и ароматный кофе можно приготовить прямо в салоне автомобиля или вообще где угодно. Это стало возможным благодаря портативной кофемашине, которая своим внешним видом и размерами напоминает обычный термос. Аппарат работает как с помощью стандартного блока питания, так и от автомобильного адаптера. в нем можно приготовить либо кофе из капсул, либо обычный молотый кофе. 

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  • Доставка супер быстрая. Комплект полный, как описано. Чехол жесткий и добротный. Кофе из капсул и из молотого получается отличный. Возможность использования в авто и дома через всякие адаптеры и блок питания на 220 В. Как долго проработает покажет время, но в данный момент все устраивает, и я очень доволен покупкой. Спасибо продавцу и разработчикам. Рекомендую к покупке.
Портативная кофемашина для авто и путешествий
Глюкометр по суперцене

Глюкометр известной марки медицинского оборудования Cofoe измеряет уровень сахара в крови. Крошечную каплю крови нужно нанести на тест-полоску - и уже через 9 секунд на экране высветится результат. Спешите приобрести аппарат, который не помешает иметь в каждом доме. Кстати, глюкометр доставляют из России за считанные дни. 

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В отзывах пишут:
  • Доставка до Рязани 10 дней, трек-код отслеживался. Упаковка хорошая. В комплекте: прибор, шприц-автомат, 50 игл и 50 тест-полосок. Всё отлично работает. Для домашнего использования показывает точно. Беру второй раз у этого продавца. 
Глюкометр по суперцене
Смарт-браслет Huawei Band 6

Смарт-браслет Huawei Band 6 (глобальная версия) с аккумулятором 180 мАч и цветным AMOLED-дисплеем 1,47 дюйма является одним из хитов продаж на Алиэкспресс. Магнитная зарядка, силиконовый ремешок, сенсорный экран и водонепроницаемость 5 атм. Смарт-браслет поддерживает 96 режимов тренировки, датчик сна и контроллер здоровья, а его заряда хватает на 2 недели работы. 

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  • Заказ пришел быстро. Упаковано качественно, в воздушный «матрас». Все в прекрасном состоянии, как коробка, так и умный браслет. Браслет был заряжен, подключился к телефону без каких-либо проблем. Полностью соответствует заявленным характеристикам. На мой взгляд, это лучший умный браслет сегодня. Я рекомендую товар и продавца.
Смарт-браслет Huawei Band 6
Инструмент от вмятин

Покупка новой машины или даже починка нынешней — довольно затратное дело. А кататься на бракованной не хочется никому. Естественно, незначительные проблемы, например, небольшие вмятины, можно устранить самостоятельно. Нужно лишь немного приноровиться и иметь специальный инструмент. С первым — поможет время. Со вторым — мы. Стоит он не так дорого, да и места много в багажнике не займёт.

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В отзывах пишут:
  • Доставка курьером до двери.
Инструмент от вмятин
VR-очки

Для полного погружения в фильм или игру нужны VR-очки. Модель от Shinecon, которая поставляется с контроллером и наушниками, - очень достойный вариант, который подходит для смартфонов на базе iOS или Android. Хороший подарок себе, ребенку, каждому геймеру и киноману. У товара очень высокий рейтинг и ускоренная, а также экспресс-доставка.

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В отзывах пишут:
  • Хорошая штука, ребенку нравится.
  • Очки классные, ребёнок доволен, доставка 5 дней, принёс курьер домой, рекомендую товар и продавца. 
VR-очки
3D-ручка для школы и досуга

Дети сходят с ума по такому девайсу, ведь с его помощью можно создавать объемные аппликации, игрушки и небольшие сувениры. Воспользуйтесь скидкой и купите качественную модель “ручного 3D-принтера” с большим набором пластиковых нитей. Заказ доставят ускоренно из России.

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В отзывах пишут:
  • Отлично работает, пластик довольно быстро заканчивается, берите побольше.
3D-ручка для школы и досуга
Антисон

Садиться за руль не выспавшись — идея так себе. Но ситуации бывают разными, и на помощь может прийти незамысловатый прибор с Aliexpress. Нужно зацепить его за ухо и, когда водитель начнет засыпать и склонять голову вперед, устройство издаст громкий сигнал. Конечно, это ни в какое сравнение не идет с полноценными системами контроля усталости водителя. Поэтому за эффективность и безопасность прибора мы ручаться не беремся.

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В отзывах пишут:
  • Все работает. При наклоне головы пищит. Проснешься точно. 
Антисон
Многофункциональная автомагнитола

Универсальная и многофункциональная автомагнитола со встроенным радио, WIFI, GPS и Bluetooth 4,0 осчастливила уже не одного автомобилиста. Быстрая установка, поддержка приложений для Android, воспроизведение камеры заднего вида и видеорегистратора, управление с помощью рулевого колеса и много других полезных и приятных функций. И все это по привлекательной цене и с быстрой доставкой. 

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В отзывах пишут:
  • Упаковано отлично. Отдельная благодарность продавцу — по просьбе положил в подарок рамку которая в выбранный комплект не входит. Установил магнитолу, все работает четко. Отличная магнитола за свои деньги. Для daewoo gentra придется помучатся с креплениями, крепления пришлось изготавливать самостоятельно.
Многофункциональная автомагнитола
Компактный бинокль с качественным приближением

Ждём тёплую (или, хотя бы, сухую погоду) и мчим в леса! Или просто на природу, в поход с друзьями. Да куда угодно! Если подобные прогулки и путешествия вызывают у вас ностальгию по детству, предлагаем усилить эффект. Уверены, что в детстве все мечтали стать шпионами. А у шпиона уж точно есть бинокль. Впрочем, есть и более профессиональное описание для использования бинокля. Но мы бы не хотели продвигать данные варианты.

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В отзывах пишут:
  • Довольно крепкие линзы, сложно как-то поцарапать или разбить.
Компактный бинокль с качественным приближением
Крутое постельное белье

Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!

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В отзывах пишут:
  • Доставили примерно за неделю. Со скидками вышло довольно дешево. По качеству претензий нет.
Крутое постельное белье
Умная игрушка для кота

Различные “умные” гаджеты уже есть у всех. Пылесосы, колонки, системы по управлению домами… Казалось бы, для людей уже сделано всё. Пора переключаться на котиков! Нам кажется, что они точно завидуют, но сказать не могут. Так что рекомендуем купить мини-друга для вашего питомца. После можно будет создать аккаунт в социальных сетях и даже заработать на забавных видео… Так что котику — игрушка, вам — стартап.

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В отзывах пишут:
  • Коробка приезжает в ужасном состоянии. Так что если хотите преподнести кошке в качестве подарка, купите отдельную коробочку.
Умная игрушка для кота
Манометр

На современных автомобилях часто стоит штатная система контроля давления в шинах. Но если ее нет, то приходится проверять все колеса вручную. Использовать для этого компрессор не очень удобно, но можно обойтись компактным манометром. А еще лучше купить готовую систему контроля давления в шинах.

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В отзывах пишут:
  • Товар полностью соответствует описанию.
Манометр
Автомобильный беспроводной пылесос

Чистота должна быть не только в доме, но и в машине. Тем более, если вопрос не в каждодневной химчистке, а в обычной уборке пылесосом. В использовании прост и удобен даже больше, чем домашняя версия.

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В отзывах пишут:
  • Первые пару зарядок будет слегка нагреваться.
Автомобильный беспроводной пылесос
Мини-зонт для дамской сумочки

Как же не хочется иной раз носить с собой зонт, но весной и осенью это приходится делать часто! Задумайтесь о миниатюрной модели, которая помещается в небольшую дамскую сумочку. Весит он всего 400 граммов - о мини-зонте вы вспомните только тогда, когда пойдет дождь.

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В отзывах пишут:
  • Зонт хорошего качества, не автомат, зато влезет в сумочку. Плотная добротная ткань, выглядит благородно. Изнутри прорезиненный слой. С продавцом не общалась Спасибо продавцу за качественный товар и быструю доставку. Получен в пункте выдачи на кассе "Пятерочки".
Мини-зонт для дамской сумочки
Крутой смартфон Xiaomi POCO M3 Pro

Смартфон на операционке Android 11 поддерживает связь 5G, 2 сим-карты, оснащен модулем NFC и другими самыми современными фишками. Одно из его главных преимуществ - потрясающая камера на 48 Мп с диафрагмой f/1.8 для непревзойденных портретов в любых условиях освещения. Шустрый смарт с мощной батареей - это нафаршированный мини-компьютер в кармане с официальной гарантией и широкой сетью сервисных центров. Доставляют телефон за 2, максимум 3 дня.

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В отзывах пишут:
  • Отличный телефон. Зарядку держит около двух суток при интенсивном использовании. Не тормозит. Рекомендую.
Крутой смартфон Xiaomi POCO M3 Pro
Чудо-тренажер для пресса

Привести свое тело в идеальную форму, не прибегая к тренажерам, можно! Со стимулятором мышц это намного проще, чем вы могли представить. Беспроводной стимулятор мышц изготовлен из высококачественных материалов. Абсолютно безопасен и эффективен. Он поможет вам создать тело вашей мечты, не изнуряя себя тренировками. Просто закрепите его на теле — тренажер будет работать без вашей помощи. Простой дизайн, легкий в управлении, компактный и портативный. Данный товар продают с огромной скидкой.

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В отзывах пишут:
  • Заказ доставили очень быстро. Стимулятор работает отлично. Ожидание оправдал.
Чудо-тренажер для пресса
Электрическая точилка для карандашей

Одинарная точилка Deli подходит для любых типов карандашей. Корпус точилки выполнен из пластика черного или белого цвета. Качественный механизм обеспечивает легкое, равномерное затачивание карандашей и долговечность работы точилки. Точилка имеет одно отверстие и вместительный контейнер для сбора стружки. Аккуратная легкая заточка позволит вам всегда держать школьные принадлежности в идеальном состоянии, подойдет и для косметики. Заказывайте с функцией ускоренной доставки с хорошей скидкой.

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В отзывах пишут:
  • Точилка просто огонь! Точит очень хорошо, все карандаши у детей заточили. Нож сделан в виде фрезы, держатель карандаша удобный. Ребенок 10 лет сам легко научился точить ею. В общем, рекомендую к покупке.
Электрическая точилка для карандашей
Меламиновые губки

Никогда не пользовались меламиновыми губками? Рассказываем, для чего они нужны. Благодаря уникальному составу губки легко удаляют любую грязь и застарелый жир с кафеля, шкафчиков, стен, раковин и других поверхностей. Бытовая химия при этом не нужна! Помните только, что меламиновые губки не должны контактировать с едой. 

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В отзывах пишут:
  • Губки очень хорошие. Отмывают все: духовку, кафель. Унитаз и крышка белоснежные. Не крошатся и не ломаются, как те, что покупаешь у нас. Очень понравились. Спасибо продавцу.
Меламиновые губки
Помощник в уборке

Самое неприятное после рабочего дня или во время долгожданных выходных  — уборка. Вы никогда не будете искренне и стопроцентно счастливы потратить на неё часть дня, тем более целый день. Справиться с уборкой быстрее возможно при наличии человека или робота-пылесоса. Он хотя бы полы сможет прибрать. И сделает это — молча!

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В отзывах пишут:
  • Отличный пылесос!
Помощник в уборке
Чайник со свистком по суперцене

Одна из самых примечательных новинок для дома на AliExpress - чайник со свистком из толстой нержавеющей стали, который обойдется в три, а то и четыре раза дешевле, чем аналоги от известных брендов. По качеству и дизайну он не уступает, а с купоном и промокодом от продавца обойдется еще дешевле. Модель рассчитана на 3-4 литра, а доставляют чайник всего за несколько дней из России.

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  • Быстрая доставка в целости и сохранности. Спасибо продавцу!
Чайник со свистком по суперцене
Кухонные коврики на стол

Хороший шанс запастись ковриками для обеденного стола по смешным ценам. Набор из 4 штук обойдется значительно дешевле, чем в офлайн-магазинах. Покупайте себе и на подарки!

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  • Все замечательно) Рекомендую! Качество отличное и выглядят ярко. Такие же, как на фото. 
Кухонные коврики на стол
Воздушные шары

Мы обнаружили качественные и очень красивые воздушные шары с приятной скидкой. Запасайтесь впрок, пока они не подорожали, особенно если вам предстоят дни рождения, вечеринки и свадебные торжества. Праздники не застанут вас врасплох! 

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  • Очень красивые.
Воздушные шары
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