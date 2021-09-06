13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пилот пролетел на самолете сквозь два автомобильных тоннеля
Этим он установил сразу несколько мировых рекордов.
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Итальянский гонщик и
На специально модифицированном гоночном самолете Zivko Edge 540 Коста пролетел сначала 360-метровый тоннель, а затем второй, более длинный, протяженностью 1160 метров. На это все у него ушло лишь 44 секунды, а самолет удалось разогнать до 245 километров в час.
Коста отметил, что лететь ему пришлось в сложных условиях на расстоянии всего одного метра от земли, а расстояние по бокам составляло около 3,5 метров. На подготовку этого полета у него ушло больше года, а помогала ему команда из 40 человек.
Сразу после вылета из тоннеля самолет совершил полный круг в воздухе и приземлился на трассу неподалеку. Довольного пилота на земле уже ждали представители Книги рекордов Гиннеса, которые вручили ему сертификат о подтверждении мирового рекорда за самый длинный тоннель, через который пролетел самолет.
Кроме того, Коста установил еще четыре рекорда — первый полет самолета через тоннель, самый длинный полет под твердым препятствием, первый полет самолета через два тоннеля и первый взлет самолета из тоннеля, пишет LADBible.
Екатерина Гура