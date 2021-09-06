Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые выяснили, что младенцы и обезьяны смеются одинаково Но это касается лишь человекообразных приматов
Фоторепортажи
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пилот пролетел на самолете сквозь два автомобильных тоннеля

Этим он установил сразу несколько мировых рекордов.

Итальянский гонщик и пилот-каскадер Дарио Коста в начале сентября установил сразу несколько мировых рекордов, пролетев на самолете внутри двух крытых участков автомобильной магистрали в Турции.

На специально модифицированном гоночном самолете Zivko Edge 540 Коста пролетел сначала 360-метровый тоннель, а затем второй, более длинный, протяженностью 1160 метров. На это все у него ушло лишь 44 секунды, а самолет удалось разогнать до 245 километров в час.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Коста отметил, что лететь ему пришлось в сложных условиях на расстоянии всего одного метра от земли, а расстояние по бокам составляло около 3,5 метров. На подготовку этого полета у него ушло больше года, а помогала ему команда из 40 человек.

Сразу после вылета из тоннеля самолет совершил полный круг в воздухе и приземлился на трассу неподалеку. Довольного пилота на земле уже ждали представители Книги рекордов Гиннеса, которые вручили ему сертификат о подтверждении мирового рекорда за самый длинный тоннель, через который пролетел самолет.

Кроме того, Коста установил еще четыре рекорда — первый полет самолета через тоннель, самый длинный полет под твердым препятствием, первый полет самолета через два тоннеля и первый взлет самолета из тоннеля, пишет LADBible.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Талибы заявили о завершении военных действий в Афганистане
Французский футболист умер после 39 лет пребывания в коме
Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам колонии
Россиян предупредили об огромном штрафе за подглядывание в окна
Ученые выяснили, что каждый третий человек страдает мизокинезией
МВД России опровергло сообщения о новом штрафе для водителей
Военным перечислят единовременную выплату по решению «ЕР»
Здоровье
Выявлено простое средство, способное спасти от инсульта Новое исследование показало все полезные преимущества смеси, в которой хлорид натрия частично заменен хлоридом калия.
Авто
Новый кроссовер Smart будет выглядеть так (фото) Компактный автомобиль получил распашные двери, электромотор и большую панорамную крышу
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Gnezdo.ru
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Почему жена Мягкова не пришла на прощание с мужем
Гарри обратится к королевской семье с просьбой
Брухунова показала подросшего наследника Петросяна
Леди
Виктор Логинов разводится с молодой женой Они были в браке меньше года
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь