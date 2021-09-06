Житель США выиграл 100 тысяч долларов благодаря «голосу в голове»

78-летний Нолан Стил из города Сайксвилл в американском штате Мэриленд в начале сентября внезапно разбогател на 100 тысяч долларов. Забирая свой чек, мужчина отметил, что все это произошло благодаря «внутреннему голосу».
Стил рассказал, что встретил друга в одном из местных магазинов и после беседы уже собирался уходить, когда внезапно услышал голос в своей голове, который убедил его купить лотерейный билет по скидке.
Пенсионер не стал сопротивляться и выбрал в лотерейном автомате скретч-карту Willy Wonka Golden Ticket за 10 долларов. Стерев защитный слой, он обнаружил, что выиграл джекпот.
Часть своего выигрыша Стил планирует потратить на косметический ремонт дома, а остальное отдаст своей супруге, которая заведует семейным бюджетом.