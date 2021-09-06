Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как Николай I взошел на престол: интересные факты 3 сентября исполняется 195 лет со дня коронации российского императора
Фоторепортажи
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
12День знаний в России
18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США выиграл 100 тысяч долларов благодаря «голосу в голове»

Мужчина отметил, что раньше ничего подобного с ним не происходило.

78-летний Нолан Стил из города Сайксвилл в американском штате Мэриленд в начале сентября внезапно разбогател на 100 тысяч долларов. Забирая свой чек, мужчина отметил, что все это произошло благодаря «внутреннему голосу».

Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Стил рассказал, что встретил друга в одном из местных магазинов и после беседы уже собирался уходить, когда внезапно услышал голос в своей голове, который убедил его купить лотерейный билет по скидке.

Пенсионер не стал сопротивляться и выбрал в лотерейном автомате скретч-карту Willy Wonka Golden Ticket за 10 долларов. Стерев защитный слой, он обнаружил, что выиграл джекпот.

Часть своего выигрыша Стил планирует потратить на косметический ремонт дома, а остальное отдаст своей супруге, которая заведует семейным бюджетом.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Умер Жан-Поль Бельмондо
Голикова рассказала о масштабах мужской смертности в России
Россиян предупредили об огромном штрафе за подглядывание в окна
Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам колонии
Пенсионер три дня выживал в одиночку в джунглях Таиланда
Как выглядят самые известные мосты в мире (фото)
Россия вступилась за свергнутого президента Гвинеи
Здоровье
Выявлено простое средство, способное спасти от инсульта Новое исследование показало все полезные преимущества смеси, в которой хлорид натрия частично заменен хлоридом калия.
Hi-Tech
Ожоги и волдыри. Раскрыта опасность Apple Watch Посмотрите на фото
Товары для дома
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
4 знаменитых актера, которые увели жену у друга
Звезды, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
5 актрис, которые яркие красавицы только на экране
Леди
Виктор Логинов разводится с молодой женой Они были в браке меньше года
Дом
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Что такое евродвушка (фото)
7 интерьеров с природными принтами
6 минусов скандинавского стиля, который все так любят
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь