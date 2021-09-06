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19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семь тысяч шагов в день уменьшают риск смерти

Об этом говорят результаты 10-летнего исследования.

Ученые из Северо-Западного университета США опубликовали результаты масштабного исследования, которое они проводили на протяжении более чем 10 лет. Все эти годы специалисты пытались узнать, как умеренная физическая активность сказывается на здоровье людей и продолжительности их жизни.

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В эксперименте приняли участие 2110 мужчин и женщин в возрасте от 38 до 50 лет. На протяжении многих лет специалисты ежедневно фиксировали их физическую активность, а также внимательно следили за состоянием их здоровья, уделяя особое внимание случаям смерти. При этом ученые также учитывали и дополнительные факторы, например, социальное положение, вес и наличие вредных привычек.

Собранная таким образом статистика показала, что смертность среди тех, кто ежедневно проходил от 7 тысяч до 10 тысяч шагов, была на 50−70% меньше, чем среди тех, кто мало двигался.

Ученые считают, что это происходит потому, что активный образ жизни уменьшает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает поддерживать высокие когнитивные способности в пожилом возрасте.

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