19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семь тысяч шагов в день уменьшают риск смерти
Об этом говорят результаты 10-летнего исследования.
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Ученые из
В эксперименте приняли участие 2110 мужчин и женщин в возрасте от 38 до 50 лет. На протяжении многих лет специалисты ежедневно фиксировали их физическую активность, а также внимательно следили за состоянием их здоровья, уделяя особое внимание случаям смерти. При этом ученые также учитывали и дополнительные факторы, например, социальное положение, вес и наличие вредных привычек.
Собранная таким образом статистика показала, что смертность среди тех, кто ежедневно проходил от 7 тысяч до 10 тысяч шагов, была на 50−70% меньше, чем среди тех, кто мало двигался.
Ученые считают, что это происходит потому, что активный образ жизни уменьшает вероятность развития диабета и
Екатерина Гура