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13:49 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Пианист из Австралии записывает дуэты с «поющими» хаски. Вы должны это увидеть

Больше драмы!

Австралийский блогер по имени Амос уже более 15 лет профессионально играет на фортепьяно. Еще ребенком он ходил в музыкальную школу, даже получил диплом — но особый интерес к музыке у Амоса появился благодаря его дяде. Парень завел канал на YouTube и стал выкладывать на нем видеоуроки, а не так давно его видео стали вируситься в TikTok.

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Особую популярность в соцсетях Амоса набирают его музыкальные дуэты с хаски (и не только!). Под аккомпанемент фортепьяно поющие орущие собаки исполняют песни самых разных жанров: баллада, полька, босанова и т. д.

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На страницах блогера в TikTok и Instagram также можно увидеть ролики с котятами, бобрами и даже попугаями.

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