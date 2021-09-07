13:49 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Пианист из Австралии записывает дуэты с «поющими» хаски. Вы должны это увидеть
Больше драмы!
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Австралийский блогер по имени Амос уже более 15 лет профессионально играет на фортепьяно. Еще ребенком он ходил в музыкальную школу, даже получил диплом — но особый интерес к музыке у Амоса появился благодаря его дяде. Парень завел канал на YouTube и стал выкладывать на нем видеоуроки, а не так давно его видео стали вируситься в TikTok.
Особую популярность в соцсетях Амоса набирают его музыкальные дуэты с хаски (и не только!). Под аккомпанемент фортепьяно
поющие орущие собаки исполняют песни самых разных жанров: баллада, полька, босанова
На страницах блогера в TikTok и Instagram также можно увидеть ролики с котятами, бобрами и даже попугаями.