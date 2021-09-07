16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новое открытие астрономов поможет предсказать конец Вселенной
Белые карлики угасают не так, как считалось до сих пор.
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Ученые обнаружили, что умирающие звезды могут продолжать сжигать водород на последних этапах своей жизни, в результате чего они кажутся моложе, чем на самом деле.
Эта «иллюзия молодости» непосредственно влияет на научные оценки возраста звезд в Млечном Пути и продолжительности существования Вселенной в целом.
Новые данные об умирающих звездах астрономы получили, сравнив около 700 остывающих белых карликов в двух массивных шаровых скоплениях M3 и M13, сообщает ESA. Эти данные были получены благодаря космическому телескопу «Хаббл».
Исследователи обнаружили, что M3 содержит стандартные белые карлики, которые просто медленно остывают. M13, напротив, содержит две популяции белых карликов: стандартные и те, которым удалось сохранить внешнюю оболочку из водорода. Это позволяет им дольше гореть и остывать медленнее. Как оказалось, в M13 таких звезд до 70%.
Это неожиданное открытие может повлиять на научные оценки возраста звезд и звездных скоплений. Раньше считалось, что старение и смерть звезд происходят по довольно предсказуемому сценарию. Астрономы использовали скорость охлаждения белых карликов в качестве естественных часов для определения возраста звездных скоплений и прогнозов относительно гибели звезд. Однако «фактор водорода» означает, что такие оценки могут иметь погрешность до 1 миллиарда лет.
Астрономы предсказывают, что примерно 97 процентов всех звезд во Вселенной, включая Солнце, закончат свою жизнь как белые карлики. Знание того, как медленно угасают эти объекты, может помочь предсказать конец Вселенной.
Анна Лысенко
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