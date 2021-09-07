Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Художник создает «цветущие» скульптуры животных из металла Удивительная техника и исполнение.
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
12День знаний в России
16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новое открытие астрономов поможет предсказать конец Вселенной

Белые карлики угасают не так, как считалось до сих пор.

Источник: ESA
Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Ученые обнаружили, что умирающие звезды могут продолжать сжигать водород на последних этапах своей жизни, в результате чего они кажутся моложе, чем на самом деле.

Эта «иллюзия молодости» непосредственно влияет на научные оценки возраста звезд в Млечном Пути и продолжительности существования Вселенной в целом.

Новые данные об умирающих звездах астрономы получили, сравнив около 700 остывающих белых карликов в двух массивных шаровых скоплениях M3 и M13, сообщает ESA. Эти данные были получены благодаря космическому телескопу «Хаббл».

Исследователи обнаружили, что M3 содержит стандартные белые карлики, которые просто медленно остывают. M13, напротив, содержит две популяции белых карликов: стандартные и те, которым удалось сохранить внешнюю оболочку из водорода. Это позволяет им дольше гореть и остывать медленнее. Как оказалось, в M13 таких звезд до 70%.

Во время загрузки произошла ошибка.
М13

Это неожиданное открытие может повлиять на научные оценки возраста звезд и звездных скоплений. Раньше считалось, что старение и смерть звезд происходят по довольно предсказуемому сценарию. Астрономы использовали скорость охлаждения белых карликов в качестве естественных часов для определения возраста звездных скоплений и прогнозов относительно гибели звезд. Однако «фактор водорода» означает, что такие оценки могут иметь погрешность до 1 миллиарда лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
М3

Астрономы предсказывают, что примерно 97 процентов всех звезд во Вселенной, включая Солнце, закончат свою жизнь как белые карлики. Знание того, как медленно угасают эти объекты, может помочь предсказать конец Вселенной.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о космосе

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин на несколько дней ушел в тайгу вместе с Шойгу
В ноябре 2021 года россиян ожидают длительные выходные
Гражданин Вьетнама получил 5 лет за распространение COVID-19
Израиль снялся с чемпионата мира по художественной гимнастике
В Счетной палате сравнили счета россиян и американцев за ЖКХ
Задержан один из лидеров финансовой пирамиды Finiko
Здоровье
12 признаков, что у вас проблемы со щитовидной железой Сделайте анализы на гормоны щитовидки, если заметите эти симптомы.
Hi-Tech
Как мониторить FPS и другие параметры в играх И понять, на что способна ваши видеокарта и процессор
Авто
«АвтоВАЗ» показал три новые спецверсии Largus На выставке в Москве состоялась премьера грузового и изотермического фургонов с авторефрижератором
Товары для дома
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Дети
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми Девочки пропали после школы
Леди
Виктор Логинов разводится с молодой женой Они были в браке меньше года
Дом
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Что такое евродвушка (фото)
7 интерьеров с природными принтами
6 минусов скандинавского стиля, который все так любят
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь