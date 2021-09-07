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17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли в Шотландии загадочные шары возрастом четыре тысячи лет

Их предназначение пока остается секретом.

Ученые из Университета Ланкашира и Национального музея Шотландии в ходе раскопок многокамерной гробницы на Оркнейских островах в заливе Треснесс, в Шотландии, обнаружили два необычных полированных шара диаметром около пяти сантиметров.

Один из шаров был идеальной сферической формы и с красивой отделкой, а второй — чуть попроще. Ученые полагают, что этим артефактам, скорее всего, более четырех тысяч лет.

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Для чего были предназначены эти шары — специалисты пока сказать не могут. Есть предположение, что они могли служить оружием или орудием для строительства или обработки кожи. Кроме того, их могли использовать в качестве предметов для проведения ритуалов и гаданий. Но все это пока лишь догадки.

Сообщается, что всего на Оркнейских островах было найдено около 20 подобных шаров эпохи неолита.

Раскопки в этой местности ведутся с 2017 года. За это время археологам удалось найти останки людей и животных, керамику и различные каменные артефакты, пишет Daily Mail.

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