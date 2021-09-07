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18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шляпу Наполеона со следами его ДНК продают за 200 тысяч долларов

Однако это лишь начальная стоимость лота, которая может вырасти в разы.

Британский аукционный дом Bonhams выставил на торги подлинную шляпу французского императора Наполеона Бонапарта, которая оценивается экспертами в 200 тысяч долларов.

Нынешний владелец двууголки приобрел ее несколько лет назад на небольшом немецком аукционе почти за бесценок. Тогда никто не знал, кому принадлежала эта вещь. Но после покупки коллекционер отдал ее на оценку экспертам, которые исследовали шляпу и нашли несколько волосков, подтверждающих принадлежность двууголки самому Наполеону.

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В Bonhams отмечают, что это очень интересная история, ведь большинство шляп императора, когда-либо выставляемых на аукционах, ранее принадлежали семьям, близким к Наполеону или семьям солдат, подобравших головной убор на поле битвы, пишет The Guardian.

Известно, что с 1800 по 1812 год для императора было сшито около 150 двуугольных шляп, известных как бикорн. В настоящее время известно лишь о 30 официально подлинных шляпах.

Планируется, что новый лот сначала покажут на выставках в Гонконге и Париже, а сами торги состоятся 27 октября в Лондоне.

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