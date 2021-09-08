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16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали, как на самом деле выглядит ДНК в ядре клетки

Это открывает новые перспективы для науки и медицины.

Классическая схема организации ДНК в ядре
Ядро мышечной клетки личинки плодовой мухи
На изображении справа длинные цепочки ДНК (обозначены красным) прикреплены к ядерной пластине (обозначена зеленым). Фото: Weizmann Institute of Science
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Исследователи из Научного института Вейцмана в Израиле с помощью нового метода визуализации показали, как на самом деле располагается ДНК в ядре клетки.

Это означает, что традиционные модели организации генетического материала в клетке придется пересмотреть, говорится в сообщении Института.

«Если вы откроете учебник по биологии и просмотрите изображения, показывающие, как ДНК организована в ядре клетки, скорее всего, вы почувствуете голод. Цепи ДНК будут похожи на тарелку с раменом: длинные макаронины, плавающие в бульоне», — шутят исследователи.

Однако эти иллюстрации основаны на косвенных данных, говорят ученые, а реальные наблюдения таких структур до сих пор науке получить не удавалось.

Изучая мышечные клетки, ученые обнаружили, что сокращения мышц механически влияют на ядра клеток, а значит, и на экспрессию генов в этих ядрах. Но к чему приводит такое механическое воздействие, выяснить не удавалось. 
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Тогда ученые разработали устройство, которое облегчило изучение ядер мышечных клеток у живых личинок плодовой мухи. Оно удерживает крошечную личинку в специальной канавке: ее мышцы сокращаются и расслабляются, но двигаться личинка не может. Это необходимо, чтобы ее можно было сканировать с помощью флуоресцентного микроскопа. В итоге исследователи получили изображения внутренних, линейно организованных комплексов ДНК и ее белков (известных как хроматин), окруженных мембраной ядер.

Вместо «тарелки с раменом» ученые увидели, что длинные молекулы хроматина представляют собой относительно тонкий слой, прикрепленный к внутренним стенкам ядра. Хроматин отделился от основной массы жидкости внутри ядра и сконцентрировался на его окраинах.

Работа ученых открывает новые возможности для исследования организации ДНК в клетке.

Например, им предстоит изучить, есть ли разница между организацией ДНК в состоянии здоровья и болезни. Если это так, такое различие можно будет использовать в диагностике. 
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