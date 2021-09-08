16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали, как на самом деле выглядит ДНК в ядре клетки
Это открывает новые перспективы для науки и медицины.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Исследователи из Научного института Вейцмана в Израиле с помощью нового метода визуализации показали, как на самом деле располагается ДНК в ядре клетки.
Это означает, что традиционные модели организации генетического материала в клетке придется пересмотреть, говорится в сообщении Института.
«Если вы откроете учебник по биологии и просмотрите изображения, показывающие, как ДНК организована в ядре клетки, скорее всего, вы почувствуете голод. Цепи ДНК будут похожи на тарелку с раменом: длинные макаронины, плавающие в бульоне», — шутят исследователи.
Однако эти иллюстрации основаны на косвенных данных, говорят ученые, а реальные наблюдения таких структур до сих пор науке получить не удавалось.
Тогда ученые разработали устройство, которое облегчило изучение ядер мышечных клеток у живых личинок плодовой мухи. Оно удерживает крошечную личинку в специальной канавке: ее мышцы сокращаются и расслабляются, но двигаться личинка не может. Это необходимо, чтобы ее можно было сканировать с помощью флуоресцентного микроскопа. В итоге исследователи получили изображения внутренних, линейно организованных комплексов ДНК и ее белков (известных как хроматин), окруженных мембраной ядер.
Вместо «тарелки с раменом» ученые увидели, что длинные молекулы хроматина представляют собой относительно тонкий слой, прикрепленный к внутренним стенкам ядра. Хроматин отделился от основной массы жидкости внутри ядра и сконцентрировался на его окраинах.
Работа ученых открывает новые возможности для исследования организации ДНК в клетке.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о науке