17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Впервые в истории США первая леди вышла на полноценную работу
Джилл Байден читает лекции в Общественном колледже Северной Вирджинии.
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70-летняя супруга американского президента Джо Байдена Джилл вернулась к своей официальной работе.
С 2009 года она читает курс для студентов по написанию эссе в Общественном колледже Северной Вирджинии.
Это первый подобный случай в американской истории, когда первая леди имеет свою собственную полноценную работу вне Белого дома. Обычно супруги президентов сидят дома с детьми, посещают официальные мероприятия, путешествуют с мужьями и занимаются благотворительной деятельностью.
Сообщается, Джилл Байден более года из-за пандемии не могла преподавать лично и общалась со студентами по видеосвязи, но сейчас она вернулась к своим обязанностям в колледже, пишет Associated Press.
Екатерина Гура