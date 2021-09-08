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17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Впервые в истории США первая леди вышла на полноценную работу

Джилл Байден читает лекции в Общественном колледже Северной Вирджинии.

Источник: AP 2021

70-летняя супруга американского президента Джо Байдена Джилл вернулась к своей официальной работе.

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С 2009 года она читает курс для студентов по написанию эссе в Общественном колледже Северной Вирджинии.

Это первый подобный случай в американской истории, когда первая леди имеет свою собственную полноценную работу вне Белого дома. Обычно супруги президентов сидят дома с детьми, посещают официальные мероприятия, путешествуют с мужьями и занимаются благотворительной деятельностью.

Сообщается, Джилл Байден более года из-за пандемии не могла преподавать лично и общалась со студентами по видеосвязи, но сейчас она вернулась к своим обязанностям в колледже, пишет Associated Press.

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