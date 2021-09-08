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18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии раскрасили старое видео с тасманийским тигром

Вид полностью вымер 85 лет назад.

Национальный киноархив Австралии (NFSA) показал оцифрованную и улучшенную версию старого видео 1933 года, на котором запечатлен тасманийский тигр (сумчатый волк), который вымер 85 лет назад.

Оригинальный ролик с тилацином Бенджамином был снят Дэвидом Флике в 1933 году в зоопарке Бомарис в Австралии, где и жил последний представитель этого вида.

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Через три года, 7 сентября 1936 года, тигр погиб. С тех пор в этот день в Австралии отмечают Национальный день находящихся под угрозой исчезновения видов.

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Специалисты киноархива решили вспомнить тасманийского тигра и восстановили оригинальную пленку 1933 года, оцифровав ее в 4K. К работе над видео NFSA привлек и художника Самюэля Франсуа-Штейнингера из французской компании Composite Films, который, изучив архивы, музейные образцы и старые записи, смог восстановить настоящий цвет животного и раскрасить черно-белую пленку.

На цветное видео Франсуа-Штейнингер потратил 200 часов работы, но оно того стоило. По словам специалистов, работавших над восстановлением, главная цель этого проекта — привлечь внимание к растениям и животным, находящимся на грани исчезновения.

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