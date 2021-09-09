Необразованная поэтесса из Индии придумала собственный алфавит

65-летняя поэтесса из Индии по имени Зарифа Джан смогла написать целый сборник стихов, совсем не умея писать и читать. Женщина начала сочинять стихи в 80-х годах, после замужества. По признанию поэтессы, поскольку у нее не было образования, она даже не знала, что такое стихи, но однажды, после небольшого инцидента, она очнулась и в ее голове стали складываться строчки.
Джан сочиняет стихи на своем родном языке — кашмири, но записать их не может из-за неграмотности. Помочь поэтессе вызвались ее родные: муж записывал стихи на аудиокассеты, а дочь пыталась на слух написать их на кашмирском языке, который она немного знает. Но Джан решила, что это не выход, и придумала свой собственный алфавит, состоящий из различных символов-кругов, обозначающих определенные слова.
С помощью такой системы Зарифа смогла записать почти 300 стихотворений, которые посвящены любви и потерям. Сейчас родные поэтессы планируют опубликовать сборник ее произведений в двух вариантах — в зашифрованном виде и в переводе на кашмири, пишет Vice.