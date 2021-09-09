Медведи «захватили» целый город в США

Город Саут-Лейк-Тахо, расположенный в Калифорнии на границе с Невадой, в конце августа превратился в город-призрак. Из-за бушующих поблизости лесных пожаров почти все население города (около 22 тысяч человек) пришлось эвакуировать.
В начале сентября пожарные справились с огнем и взяли его под контроль, но местные жители все равно боятся возвращаться домой. А причиной тому — дикие медведи. Животные в поисках пищи и безопасного укрытия вышли из горящего леса в пустой город. Они массово бродят по улицам, переворачивают мусорные баки, врываются в дома и магазины.
В департаменте шерифа округа Эль-Дорадо рассказали о десятках медвежьих «взломов». Нескольких медведей, которые пробрались в дома, пришлось усыпить, однако это крайняя мера, на которую ни полицейские, ни местные жители идти не хотят. В связи с этим, возвращающихся в свои дома жильцов просят быть максимально осторожными. Специалисты советуют не вступать в прямой контакт с хищниками, а пытаться отпугнуть их с помощью громких звуков, а лучше спрятаться и вызвать профессионалов.
Сообщается, что в конце лета медведи часто выходят к людям в этом районе в поисках пищи, но в этом году их стало в разы больше, так как животные тоже спасаются от пожаров, пишет The Guardian.