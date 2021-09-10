17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае создали «столовую» для азиатских слонов
Отдельную зону питания построили, чтобы избежать конфликтов между слонами и людьми.
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На территории города Цзинхун провинции Юньнань на юго-западе Китая совсем скоро откроется слоновья «столовая». Это зеленая зона площадью почти в 67 гектаров, на территории которой высажены любимые лакомства азиатских слонов, включая траву Тисанолаена и японский банан.
Строительством «столовой» занималось Управление лесного и степного хозяйства города Цзинхун. На проект, который создавался с декабря 2020 года по май 2021 года, было потрачено примерно 160 тысяч долларов.
Решение о создании такой зеленой «пищевой» зоны для слонов было принято в связи с увеличившейся популяцией азиатских слонов, которая с конца прошлого века выросла с 80 животных до 185. Поскольку пищи слонам стало не хватать, они начали выходить за пределы своих территорий и наведываться в поселения и на сельскохозяйственные поля, из-за чего стали часто случаться конфликтные ситуации между людьми и животными.
С открытием «столовой» экологи надеются обеспечить слонов всем необходимым, чтобы они могли вдоволь питаться и не терроризировать местное население. Сообщается, что рядом с территорией пищевой зоны также построили несколько прудов с солью, чтобы слоны могли получить и необходимые им минералы.
Екатерина Гура