12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 10 интересных фактов об алкоголе
11 сентября в России ежегодно отмечают Всероссийский день трезвости. К этой дате мы собрали 10 неожиданных, забавных и пугающих фактов об алкоголе.
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1. Мозг начинает реагировать на алкоголь в среднем через 6 минут.
2. Самое крепкое пиво в мире содержит 67,5% спирта и называется «Змеиный яд».
3. В британском парламенте алкоголь запрещено употреблять всем, кроме канцлера, составляющего годовой бюджет.
4. На самогон приходится около 30% алкоголя в мире.
5. В красном вине содержание алкоголя выше, чем в белом, так как красный виноград содержит больше сахара, чем белые сорта. Сахар в процессе ферментации превращается в спирт.
6. В бутылке шампанского содержится около 49 миллионов пузырьков, а давление в три раза превышает давление в шине автомобиля.
7. Джин-тоник светится под ультрафиолетовым светом, потому что тоник содержит хинины, которые реагируют на ультрафиолетовое излучение.
8. Алкоголь воздействует на мужчин и женщин по-разному. При одинаковой дозе алкоголя его содержание в крови женщины будет выше, самоконтроль — хуже, уровень травматизма — выше. Внутренние органы у пьющих женщин также повреждаются быстрее.
9. В 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 л.
10. Практически 80% самоубийств приходится на людей в состоянии алкогольного опьянения, по заключению судмедэкспертизы. 82% убийств в РФ совершается под алкогольным опьянением.
Анна Лысенко