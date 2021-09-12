В ОАЭ вырос спрос на клонированных ради красоты верблюдов

Специалисты Центра репродуктивной биотехнологии города Дубай круглосуточно заняты клонированием верблюдов для конкурсов красоты, участия в скачках и увеличения надоев молока.
Спрос на клонированных животных резко вырос в последние годы. За клонирование «красивого» верблюда богатые клиенты готовы заплатить от 200 до 400 тысяч дирхамов (от 4 до 8 млн рублей), сообщает AFP. Цена верблюда определяется в зависимости от его внешности, здоровья и известности породы. Такие животные принимают участие в очень популярных конкурсах «Королева красоты».
Еще более популярны в ОАЭ и других странах Персидского залива верблюжьи скачки. С помощью клонирования можно улучшить выносливость животных.
Клонирование для молочной промышленности только начинает развиваться. «Мы клонировали несколько верблюдов, которые производят более 35 литров молока в день», — сказал AFP научный директор центра Нисар Вани. Обычные верблюды дают в среднем 5 литров молока в сутки.
Иногда клонирование заказывают клиенты, которые не могут смириться со смертью любимого животного.
Беременность у верблюдов длится 13 месяцев. Самки рожают малыша раз в два года. Для клонирования Центр использует технологию суррогатного материнства: скрещивая генетический материал элитных родителей, они создают эмбрионы, которые затем вынашивают обычные самки верблюдов.
«Сейчас мы производим много, может быть, более 10−20 детенышей в год. В этом году у нас пока 28 беременностей, в прошлом году было 20», — рассказал Вани.
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