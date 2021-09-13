В США продают арт-коллекцию за рекордные 600 миллионов долларов

Миллиардеры из Нью-Йорка Гарри и Линда Маклоу заключили контракт с аукционным домом Sotheby’s на продажу своей арт-коллекции, состоящей из 65 произведений искусства. По словам гендиректора Sotheby’s Чарльза Стюарта, это одна из самых значительных коллекций современного искусства, которая когда-либо продавалась на торгах. Она содержит работы Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Альберто Джакометти, Джеффа Кунса, Герхарда Рихтера и многих других известных авторов.
Распродать свою арт-коллекцию супруги Маклоу решили из-за развода.
Пять лет назад они решили расстаться после 59 лет совместной жизни и попросили суд разделить их имущество, в том числе и произведения искусства. Судья постановил, что Маклоу должны продать 65 наиболее ценных работ и разделить выручку пополам.
Эксперты Sotheby’s оценили коллекцию в 600 миллионов долларов, но, скорее всего, итоговая цена сможет побить рекорд их конкурентов из аукционного дома Christie’s, который в 2018 году продал арт-коллекцию Рокфеллеров за 835 миллионов долларов.
По словам гендиректора Sotheby’s Чарльза Стюарта, это самая ценная коллекция в истории их торгов, а также высокая цена, когда-либо выставленная на одну коллекцию, пишет The Guardian. Торги пройдут в два этапа — в ноябре 2021 года и в мае 2022-го.