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14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый предрек российским регионам катастрофический дефицит воды

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал в беседе с «Парламентской газетой» о будущем водных ресурсов в России.

Источник: Reuters

По его словам, уже к 2035 году несколько российских регионов в европейской части страны могут столкнуться с катастрофическим дефицитом питьевой воды.

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Несмотря на то, что Россия занимает второе место в мире по запасам пресной воды, реки на территории страны расположены неравномерно — их большая часть находится за Уралом, а в европейской части, где сосредоточены 80 процентов населения и предприятий, расположена лишь пятая часть всех водных ресурсов.

По словам ученого, глобальное потепление и человеческая деятельность в ближайшие 10−15 лет приведут к высыханию или обмельчанию многих рек или к их серьезному загрязнению. По прогнозам специалистов, особо остро проблема питьевой воды коснется Крыма, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Курганской и Оренбургской областей.

Решить эту проблему могли бы новые оросительные системы, водоводы и ужесточение контроля за работой предприятий, которые сбрасывают в водоемы неочищенную воду.

Екатерина Гура

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