Ученый предрек российским регионам катастрофический дефицит воды

По его словам, уже к 2035 году несколько российских регионов в европейской части страны могут столкнуться с катастрофическим дефицитом питьевой воды.
Несмотря на то, что Россия занимает второе место в мире по запасам пресной воды, реки на территории страны расположены неравномерно — их большая часть находится за Уралом, а в европейской части, где сосредоточены 80 процентов населения и предприятий, расположена лишь пятая часть всех водных ресурсов.
По словам ученого, глобальное потепление и человеческая деятельность в ближайшие 10−15 лет приведут к высыханию или обмельчанию многих рек или к их серьезному загрязнению. По прогнозам специалистов, особо остро проблема питьевой воды коснется Крыма, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Курганской и Оренбургской областей.
Решить эту проблему могли бы новые оросительные системы, водоводы и ужесточение контроля за работой предприятий, которые сбрасывают в водоемы неочищенную воду.