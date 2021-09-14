17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мигрирующие китайские слоны вернулись домой
За их судьбой и передвижением следил не только Китай, но и весь мир.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Стадо кочующих азиатских слонов, которые еще весной ушли со своей территории в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе и отправились путешествовать по стране, благополучно вернулись домой. По сообщению провинциального командования по делам обеспечения безопасности, в середине сентября животные перешли через реку Бабянь и вошли в уезд Нинъэр, который входит в территорию их начального проживания.
Теперь вся команда по круглосуточному мониторингу стада на провинциальном уровне может вернуться по домам. Дальнейший мониторинг будет осуществляться в стандартном режиме соответствующими органами на городском и уездном уровнях.
Напомним, что стадо диких слонов по неизвестной причине решило покинуть привычную территорию обитания еще весной. Они отправились путешествовать по стране в неизвестном направлении. Попутно слоны заходили на территорию населенных пунктов и сельхозугодий, где вытаптывали и съедали урожай, а также вступали в конфликты с людьми и становились причиной разрушений и аварий.
Для наблюдения за стадом была создана специальная группа, которая отслеживала перемещения животных с помощью беспилотника. Специалисты на местах также устраивали специальные приманки с едой, чтобы изменить маршрут животных и увести их от населенных пунктов.
В конце лета слоны внезапно изменили свое направление и отправились по направлению к дому.
Екатерина Гура