Уникальный меч железного века нашли в пункте приема металлолома в Сибири

Археологи из Новосибирского госуниверситета (НГУ) провели исследование древнего меча, который им принес на экспертизу один из коллекционеров. Мужчина рассказал, что артефакт был найден в пункте приема металлолома в Красноярском крае, куда его принесли неизвестные.
Изучив древнее оружие, ученые пришли к выводу, что имеют дело со скифским мечом из раннего железного века. Как пишут исследователи, меч является увеличенной технологической модификацией традиционного тагарского кинжала. Его длина составляет 59,5 сантиметров, а ширина клинка — около 7 сантиметров.
По словам специалистов, такие скифские мечи датируются концом V—IV вв. до нашей эры. В Минусинской котловине такие технологии обработки железа появились позднее, а потому археологи считают, что найденный меч либо мог быть завезен извне, либо был изготовлен на месте в конце III—II вв. до нашей эры, когда началось массовое изготовление оружия и орудий труда из низкоуглеродистой стали.
Ученые отмечают, что красноярский меч выполнен в довольно уникальной форме, и считают, что он был «экспериментальным» образцом, чья форма не закрепилась в «серийном» производстве клинкового оружия ближнего боя.