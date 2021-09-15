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14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Утерянное полотно итальянского художника нашли на стене церкви в США

Об особой ценности картины никто не подозревал.

Давно утерянную картину XVII века случайно обнаружили висящей в одной из американских церквей.

Работа «Святое Семейство с младенцем Иоанном Крестителем» принадлежит кисти флорентийского мастера эпохи барокко Чезаре Дандини, сообщает WABC-TV.

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Картину заметил преподающий в одном из местных колледжей искусствовед Томас Руджио, когда посетил церковь Святого Семейства в городе Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк, ранее в этом году.

«Я сразу понял, что это картина в стиле итальянского барокко. И я задумался: почему она здесь? Я немедленно встал и начал делать плохие снимки на свой мобильный», — рассказал Руджио.

Искусствовед поделился фотографиями с историками искусства в Италии и США, которые быстро определили, что это давно утерянная работа Дандини.

Церковь заявила, что получила картину в подарок в начале 1960-х годов от бывшего монсеньора, который купил ее в неустановленной лондонской галерее. Она согласилась одолжить полотно местному колледжу для проведения выставки.

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