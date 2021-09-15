15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: змеи распространились по Земле благодаря катастрофе
Все они восходят к видам, которые пережили столкновение с убившим динозавров астероидом.
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Крупнейший катаклизм, произошедший на Земле около 66 миллионов лет назад, привел не только к гибели динозавров, но и к тому, что змеи смогли эволюционировать и распространиться по всему миру.
К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, проанализировав окаменелости змей в рамках изучения их эволюции.
Примерно 66 млн лет назад Земля столкнулась с астероидом или другим крупным небесным телом. Ударная волна, последующее цунами, поднявшиеся в воздух пыль и камни, а также лесные пожары привели к одному из пяти крупнейших вымираний в истории планеты, известному как мел-палеогеновое. В его ходе на Земле исчезло 76% видов живых существ.
Но массовые вымирания неоднократно формировали глобальное биоразнообразие, отмечают ученые в работе, опубликованной в Nature Communications. Например, когда исчезли динозавры и другие крупные позвоночные, их место тут же заняли другие животные: выжившие млекопитающие, птицы, лягушки и костистые рыбы быстро распространились по всему миру, а их видовое разнообразие резко выросло.
Как показало изучение окаменелых останков, то же самое произошло и со змеями. Их способность обходиться долгое время без еды и выживать в темных местах помогла им пережить катаклизм.
Со временем змеи становились все крупнее, осваивали новые места обитания и новую добычу. Появились новые группы, в том числе гигантские морские змеи длиной до 10 метров.
Ученые отмечают, что современное видовое разнообразие змей (известно более 3 тысяч видов) было бы невозможным, если бы другие животные «не сошли со сцены».
Анна Лысенко
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