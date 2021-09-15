Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком? С 1967 года 8 сентября по инициативе ЮНЕСКО в мире отмечается Международный день грамотности
Фоторепортажи
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: змеи распространились по Земле благодаря катастрофе

Все они восходят к видам, которые пережили столкновение с убившим динозавров астероидом.

Источник: AP 2021

Крупнейший катаклизм, произошедший на Земле около 66 миллионов лет назад, привел не только к гибели динозавров, но и к тому, что змеи смогли эволюционировать и распространиться по всему миру.

К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, проанализировав окаменелости змей в рамках изучения их эволюции.

Читайте также
В Аргентине найден древнейший предок рептилий

Примерно 66 млн лет назад Земля столкнулась с астероидом или другим крупным небесным телом. Ударная волна, последующее цунами, поднявшиеся в воздух пыль и камни, а также лесные пожары привели к одному из пяти крупнейших вымираний в истории планеты, известному как мел-палеогеновое. В его ходе на Земле исчезло 76% видов живых существ.

Но массовые вымирания неоднократно формировали глобальное биоразнообразие, отмечают ученые в работе, опубликованной в Nature Communications. Например, когда исчезли динозавры и другие крупные позвоночные, их место тут же заняли другие животные: выжившие млекопитающие, птицы, лягушки и костистые рыбы быстро распространились по всему миру, а их видовое разнообразие резко выросло.

Как показало изучение окаменелых останков, то же самое произошло и со змеями. Их способность обходиться долгое время без еды и выживать в темных местах помогла им пережить катаклизм.

В это время змеи впервые колонизировали Азию. Сотни видов азиатских змей появились всего из одной выжившей клады Afrophidia, проследили ученые. 

Со временем змеи становились все крупнее, осваивали новые места обитания и новую добычу. Появились новые группы, в том числе гигантские морские змеи длиной до 10 метров.

Ученые отмечают, что современное видовое разнообразие змей (известно более 3 тысяч видов) было бы невозможным, если бы другие животные «не сошли со сцены».

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
На Украине раскрыли планы по использованию «Железного купола»
Что герои Олимпиады-2020 делают с подаренными им машинами
Visa и MasterCard начнут брать новую комиссию
Разыгран первый тираж антиковидной лотереи
Кот притворился хромым, чтобы получить внимание хозяйки (видео)
Полярное сияние над океаном показали из космоса (видео)
Hi-Tech
Представили iPhone 13: новая линейка смартфонов Apple 120 Гц, 1 ТБ и много улучшений в камерах
Горячие темы на Авто
Судан. 165
не к столу будет сказано... 86
Вопрос такой. 71
Аполитичная ( еврейская) тема. 68
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
Gnezdo.ru
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Леди
Ольга Бузова задумалась о поступлении в аспирантуру МГУ К идее поступить на истфак певицу подтолкнул сериал
Дом
7 товаров, благодаря которым чайник и свет включатся сами
10 акцентных цветов для серого интерьера
5 признаков ковра, который испортит интерьер
Как выглядит просторная квартира в классическом стиле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь