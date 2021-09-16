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12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: приматы способны несколько месяцев испытывать горе от потери ребенка

Исследования показали, что животные тяжело переживают потерю и могут страдать несколько месяцев.

Источник: СС0/blickpixel

Британские исследователи из Университетского колледжа Лондона изучили поведение 409 матерей-приматов, у которых погибли детеныши. У 80 процентов видов, которые были изучены в ходе исследования, ученые заметили характерное поведение, указывающее на переживание горя.

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Специалисты отметили, что многие приматы не могут смириться с потерей детенышей и продолжают носить его труп с собой, периодически пытаясь его «разбудить» или обнять. Такое поведение иногда может длиться довольно долго — от нескольких недель до нескольких месяцев.

Кроме того, ученые отметили: чем сильнее связь между матерью и детенышем, тем сильнее мать переживает горе утраты. К примеру, они дольше носят тело погибшего малыша маленького возраста и быстрее оставляют тело, если детеныш был уже взрослее и не кормился грудью.

Специалисты также отмечают, что разные группы приматов по-разному реагируют на смерть своих детенышей, но практически все они так или иначе переживают горе. Например, лемуры не носят с собой своих мертвых младенцев, но часто возвращаются к трупу или продолжают звать его на протяжении долгого времени.

Екатерина Гура

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