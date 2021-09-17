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13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Появилась возможность рассмотреть Марс «глазами» марсохода

Можно совершить виртуальное путешествие по Красной планете.

Источник: NASA

В NASA запустили интерактивный сервис «Исследуй с Perseverance», благодаря которому можно увидеть Марс так же, как его видит одноименный марсоход.

Сейчас ровер Perseverance изучает ударный кратер Джезеро, где ведет постоянную съемку. Исследователи объединили эти изображения и создали трехмерную виртуальную копию кратера. Пользователь сервиса оказывается в том же месте, где находится марсоход, и может рассмотреть все вокруг. А кликнув на какой-нибудь участок поблизости, можно изучить его в деталях.

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Одновременно заработал еще один сервис «Где Perseverance?». Он показывает текущее местоположение марсохода и вертолета Ingenuity Mars, когда они исследуют Красную планету.

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