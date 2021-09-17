18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Дании запретят пожизненно осужденным преступникам заводить новые романы
Они не смогут знакомиться с новыми людьми для романтических отношений.
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Правительство Дании внесло на рассмотрение законопроект, запрещающий преступникам, которые осуждены на пожизненное заключение, знакомиться по переписке, звонкам или через интернет.
Как говорится в проекте, запрет будет действовать в течение первых десяти лет отбывания наказания. Предполагается, что закон вступит в силу в 2022 году.
Кроме того, в новом законопроекте также прописано, что преступникам также будет запрещено публиковать в соцсетях сообщения о своих преступлениях или обсуждать их в интервью и подкастах.
Главной причиной появления такого законопроекта его авторы называют «популяризацию преступности». По словам законодателей, новые романтические отношения порождают фанатов и могут привести к новым преступлениям на почве любви или подражания.
Авторы документа начали его готовить после скандальной истории с 50-летним изобретателем Петером Мадсеном, приговоренному в 2018 году к пожизненному сроку за убийство и расчление журналистки Ким Валль на его подводной лодке «Наутилус».
После того, как Мадсен оказался в тюрьме, у него появилось немало поклонниц, которые стали писать ему письма. В 2020 году в тюрьме Мадсен женился на 39-летней бывшей российской журналистке, а ныне авангардистской художнице Дженни Курпен, после чего одна из его поклонниц— 17-летняя Каммилла Курштейн начала ревновать преступника к жене и угрожать, пишет издание Unilad.
Екатерина Гура