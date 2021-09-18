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14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В древней ДНК нашли неожиданных предков современных японцев

Анализ геномов, извлеченных из древних останков, показал, что в генетическом наследии японцев есть ранее не изученная важная составляющая.

Ученые из Японии и Ирландии изучили геномы 12 древних обитателей Японского архипелага и обнаружили неожиданных предков современных японцев.

До сих пор считалось, что свои гены представители японского этноса унаследовали от двух обособленных популяций. Первая из них — это охотники-собиратели-рыболовы культуры Дзёмон, которые населяли Японский архипелаг уже 16 тысяч лет назад. Вторая — фермеры культуры Яёй, которые мигрировали из континентальной Азии и жили в Японии примерно с 900 г. до н.э. до 300 г. н.э.

Однако анализ древней ДНК показал, что была и третья популяция, внесшая свой вклад в гены современных японцев. Речь идет о выходцах из Восточной Азии в период культуры Кофун, которая распространилась в Японии в III—VII веках нашей эры, говорится в работе, опубликованной в Science Advances.

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Японские острова были заселены не менее 38 тысяч лет назад. Во время последней ледниковой эпохи первобытные люди могли спокойно перемещаться между Корейским полуостровом и архипелагом. Затем, около 16 тысяч лет назад, таяние льда и повышение уровня моря отрезало японские острова от материковой Азии. Это привело к изоляции линии Дзёмон на архипелаге.

У этого народа выработался свой уникальный образ жизни. Представители культуры Дземон охотились, используя лук и стрелы, заниматься собирательством, речным и морским рыболовством, изготавливали различные каменные и костяные орудия труда, посуду из обожженной глины, разводили свиней и держали собак.

Земледельцы, приплывшие с континента, произвели на архипелаге сельскохозяйственную революцию — благодаря им здесь появилось заливное рисосеяние. Представители культуры Яей также использовали гончарный круг и ткацкий станок.

С наступлением периода Кофун на территории Японии началась централизация власти, а также возникли протогосударственные образования.

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