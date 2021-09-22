12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли рыбу, которая плавает «автостопом»
И не обязательно ест своего «водителя».
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Пресноводную рыбку кандиру из рек Амазонии местные жители называют рыбой-вампиром. Она известна тем, что проникает под жабры крупных рыб и питается ими. Эта крошечная рыба стала сенсацией в СМИ и потому, что может проникнуть под кожу человеку, если он решил справить нужду в реке.
Международная команда ученых проанализировала образцы паразитизма кандиру на крупных рыбах и выяснила, что речной вампир не обязательно питается своим «хозяином». Чаще всего рыбка использует его в качестве бесплатного «такси».
В работе, опубликованной в Acta Ichthyologica et Piscatoria, исследователи изучили два десятка кандиру, которые не проникли под жабры к бокочешуйниковым сомам Doras phlyzakion, а присосались к их бокам. В лаборатории оказалось, что в животе вампиров не было ни крови, ни плоти сомов.
Ученые сделали вывод, что взаимоотношения этих видов рыб сложнее, чем кажутся. Очевидно, крошечные кандиру используют своих хозяев, чтобы путешествовать в отдаленные места, куда не могут доплыть сами.
Анна Лысенко
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