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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые сравнили распространение популярной музыки с вирусом

Жизненные графики хитов очень похожи на графики вирусных инфекций.

Канадские ученые из Университета Макмастера решили изучить графики популярности музыкальных хитов и их распространение в обществе и неожиданно выяснили, что они поразительно похожи на графики распространения инфекционных заболеваний.

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Ученые отмечают, что песни, также как и вирусы, быстро «передаются» от человека к человеку во время социального взаимодействия. Дальше распространение популярности музыки (скачивание, прослушивание и ротация на радио и телевидении) быстро растет и достигает своего пика. После этого популярность хита начинает быстро уменьшаться, так как большинство людей уже «переболели» этой мелодией. Все это в точности повторяет графики распространения вирусных инфекций.

Специалисты также обнаружили схожесть музыки и вирусов в зависимости от структуры общества. Например, электронные хиты быстрее становились популярными и быстрее забывались, поскольку поклонники электронной музыки являются более сплоченным сообществом в отличие от любителей поп-музыки. Ученые отметили, что вирусные инфекции в тесном кругу также распространяются и исчезают быстрее, пишет ScienceAlert.

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