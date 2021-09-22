17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые сравнили распространение популярной музыки с вирусом
Жизненные графики хитов очень похожи на графики вирусных инфекций.
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Канадские ученые из Университета Макмастера решили изучить графики популярности музыкальных хитов и их распространение в обществе и неожиданно выяснили, что они поразительно похожи на графики распространения инфекционных заболеваний.
Ученые отмечают, что песни, также как и вирусы, быстро «передаются» от человека к человеку во время социального взаимодействия. Дальше распространение популярности музыки (скачивание, прослушивание и ротация на радио и телевидении) быстро растет и достигает своего пика. После этого популярность хита начинает быстро уменьшаться, так как большинство людей уже «переболели» этой мелодией. Все это в точности повторяет графики распространения вирусных инфекций.
Специалисты также обнаружили схожесть музыки и вирусов в зависимости от структуры общества. Например, электронные хиты быстрее становились популярными и быстрее забывались, поскольку поклонники электронной музыки являются более сплоченным сообществом в отличие от любителей поп-музыки. Ученые отметили, что вирусные инфекции в тесном кругу также распространяются и исчезают быстрее, пишет ScienceAlert.
Екатерина Гура