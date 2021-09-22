Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию Президент из-за этого примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции
Фоторепортажи
28Единый день голосования в России
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В космосе найдена странная пустота

Ученые создали интерактивную 3D-модель этого «пузыря».

Источник: Bialy et al., ApJL, 2021

Пространство между звездами может казаться пустым, но на самом деле оно заполнено звездной пылью и газом. Однако астрономы, которые занимаются картографированием Вселенной, обнаружили область космоса на расстоянии около 700 световых лет от Земли, которая является странным исключением.

Читайте также
Астрономы заставили звучать остатки сверхновой и черную дыру

Таинственная сферическая полость диаметром более 500 световых лет расположена в районе созвездий Персея и Тельца. Она окружена плотными облаками газа и пыли, в которых образуются звезды.

Астрономы назвали пустоту оболочкой Пер-Тау и считают, что она могла образоваться в результате по крайней мере одного гигантского взрыва сверхновой звезды миллионы лет назад. Взрыв вытолкал газ наружу, образовав своеобразный пузырь. Еще одна гипотеза говорит о том, что пустота стала результатом серии последовательных взрывов сверхновых.

Ученые создали интерактивную 3D-модель оболочки Пер-Тау, которую можно изучить на веб-сайте Гарвардского университета.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о космосе

Во время загрузки произошла ошибка.
Кремль ответил на обвинения Госдепа в создании дефицита газа
«Крылья Советов» победили с самым крупным счетом в истории Кубка
В России обнаружен новый вариант коронавируса
СМИ: в Ухане проводили эксперименты с коронавирусом в 2018 году
Глава Минтруда назвал размер пенсии после новой индексации
Синоптики сообщили о скором наступлении в России бабьего лета
Здоровье
Из схемы лечения ковида исключен «Арбидол» Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19.
Hi-Tech
Зачем в России скупают старые роутеры Раскрываем секрет скупки старых роутеров
Авто
Польза или вред: чем опасна отмена обязательного техосмотра? Авто Mail.ru собрал мнения экспертов рынка и юристов об отмене техосмотра в России.
Кино
Умер актер из «Секса в большом городе» В сериале он исполнил роль друга главной героини Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блэтча
Товары для дома
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Gnezdo.ru
Что надо срочно сделать при замене аккумулятора
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Этот секрет поможет заводить двигатель в мороз
Что делают дальнобойщики, чтобы не уснуть за рулем
Леди
У Лолиты разошелся шов на лице после пластической операции Об этом певица рассказала в интервью для ютуб-шоу
Дом
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
7 ярких цветов, которые стоит применить в ванной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь