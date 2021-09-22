18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В космосе найдена странная пустота
Ученые создали интерактивную 3D-модель этого «пузыря».
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Пространство между звездами может казаться пустым, но на самом деле оно заполнено звездной пылью и газом. Однако астрономы, которые занимаются картографированием Вселенной, обнаружили область космоса на расстоянии около 700 световых лет от Земли, которая является странным исключением.
Таинственная сферическая полость диаметром более 500 световых лет расположена в районе созвездий Персея и Тельца. Она окружена плотными облаками газа и пыли, в которых образуются звезды.
Астрономы назвали пустоту оболочкой Пер-Тау и считают, что она могла образоваться в результате по крайней мере одного гигантского взрыва сверхновой звезды миллионы лет назад. Взрыв вытолкал газ наружу, образовав своеобразный пузырь. Еще одна гипотеза говорит о том, что пустота стала результатом серии последовательных взрывов сверхновых.
Ученые создали интерактивную 3D-модель оболочки Пер-Тау, которую можно изучить на веб-сайте Гарвардского университета.
Анна Лысенко
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